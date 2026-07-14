Zverev, quelle strane parole: "Jannik, non mi piaci più tanto"

"Jannik, non mi piaci più tanto". Alexander Zverev sceglie l'ironia per commentare la sconfitta nella finale di Wimbledon, ma dietro la battuta c'è tutta la consapevolezza della superiorità mostrata ancora una volta dal numero uno del mondo. Per il tedesco è infatti arrivato il decimo k.o. consecutivo contro Sinner, capace di ribaltare una partita rimasta in equilibrio fino al tie-break del secondo set.

Durante la premiazione Sascha ha strappato un sorriso al pubblico del Centre Court rivolgendosi direttamente al campione altoatesino: "Sì, prima di tutto Jannik, a dire la verità non mi piaci più tanto". Dopo le risate degli spettatori e dello stesso Sinner, ha aggiunto: "Abbiamo perso contro di te nove volte di fila". Poi il tono è diventato subito serio: "No, scherzi a parte, prima di tutto congratulazioni a Jannik. Hai dimostrato ancora una volta perché sei il miglior giocatore del mondo. È stato un grande onore condividere con te il Centre Court durante il weekend delle finali”.

Il numero due del ranking ha voluto rendere omaggio anche al lavoro svolto dallo staff dell’azzurro: "Voglio fare i complimenti anche al team di Jannik. Oggi siete il numero uno del mondo, ma avete iniziato quando eravate fuori dalla top 10 e avete costruito passo dopo passo un percorso che vi ha portato a vincere gli Slam. È un successo di squadra e credo che Jannik sia il primo ad ammetterlo”.

Infine, Zverev ha trovato comunque motivi per sorridere guardando al proprio percorso. "Voglio ringraziare il mio team. Abbiamo vissuto due mesi davvero fantastici — ha concluso — Siamo arrivati a Wimbledon senza aver mai raggiunto nemmeno un quarto di finale e oggi abbiamo giocato la nostra prima finale qui. A 29 anni è la prima volta che credo davvero di poter vincere questo trofeo". Parole da vero sportivo, accolte da un lungo applauso del pubblico londinese.