Carlos Alcaraz e il mistero della racchetta modificata per recuperare dall'infortunio

Carlos Alcaraz ha detto addio al secondo posto del ranking Atp dopo Wimbledon. A cambiare gli equilibri della classifica mondiale è stata la finale raggiunta da Alexander Zverev a Londra, risultato che ha permesso al tedesco di operare il sorpasso sullo spagnolo alle spalle del numero uno Jannik Sinner. Per il campione di Murcia è l'ennesima conseguenza di un periodo complicatissimo, segnato da un infortunio al polso che continua a rallentarne il recupero. Dopo il forfait al torneo di Barcellona, Alcaraz è stato costretto a rinunciare anche ai Masters 1000 di Madrid e Roma, al Roland Garros e a Wimbledon. La settimana passata è arrivata un'altra rinuncia pesante: non prenderà parte neppure al Masters 1000 del Canada, alimentando i dubbi sui tempi del rientro.

Nonostante lo stop prolungato, però, arrivano segnali incoraggianti dal suo percorso di riabilitazione. L'ex numero uno del mondo ha pubblicato sui social un video che ha incuriosito tifosi e addetti ai lavori: durante una seduta di allenamento impugna una racchetta spezzata e priva di corde. Non si tratta di una scelta casuale, ma di un esercizio specifico studiato per recuperare sensibilità nei movimenti e ritrovare il corretto punto d'impatto senza sottoporre il polso a sollecitazioni eccessive.