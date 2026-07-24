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Italia, inizio disastroso per Maldini e Leonardo: anche Buffon risponde picche

venerdì 24 luglio 2026
Italia, inizio disastroso per Maldini e Leonardo: anche Buffon risponde picche

2' di lettura

Paolo Maldini e Leonardo incassano un altro no. Un inizio tutto in salita, da incubo. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, anche Gigi Buffon, seppure a malincuore, ha declinato l'offerta della Nazionale. L'ex numero 1 della Juventus era stato contattato una decina di giorni fa dal nuovo direttore tecnico di Malagò che avrebbe voluto dargli un ruolo ancora più attivo rispetto a quello che Gigi aveva nell'Italia di Gattuso.

Buffon, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, era contentissimo della chiamata: ritrovare Paolo Maldini dopo anni insieme in Nazionale gli avrebbe sicuramente fatto piacere. E anche con Leonardo i rapporti sono ottimi. Alla fine, però, Gigi ha detto no

Guardiola declina l’offerta azzurra, non sarà lui il ct dell’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Il grande sogno è già svanito: alla fine è prevalsa la voglia di stare con la propria famiglia....

La scelta, che era già stata presa a giugno, è dovuta alla necessità di fermarsi e dedicare un po' di tempo alla famiglia dopo più di 30 anni nel calcio, prima come giocatore, poi come dirigente. Al momento, dunque, la Nazionale rimane senza allenatore e senza una figura di spicco come poteva essere quella di Buffon e come era stata quella di Gianluca Vialli ai tempi di Mancini. 

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Dopo giorni di contatti e trattative, Pep Guardiola ha rifiutato la proposta di diventare il nuovo commis...

IL RIFIUTO DI GUARDIOLA - Dopo giorni di contatti e trattative, Pep Guardiola ha rifiutato la proposta di diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La risposta negativa è arrivata nella notte tra giovedì e venerdì, ponendo fine alle speranze della Federazione, che aveva lavorato per convincere l'allenatore catalano ad accettare l'incarico. Secondo quanto riportato, Guardiola sarebbe stato lusingato dalla proposta avanzata dal presidente federale Giovanni Malagò, dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo, tanto da prendersi alcuni giorni per riflettere.

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