Italia, inizio disastroso per Maldini e Leonardo: anche Buffon risponde picche

Paolo Maldini e Leonardo incassano un altro no. Un inizio tutto in salita, da incubo. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, anche Gigi Buffon, seppure a malincuore, ha declinato l'offerta della Nazionale. L'ex numero 1 della Juventus era stato contattato una decina di giorni fa dal nuovo direttore tecnico di Malagò che avrebbe voluto dargli un ruolo ancora più attivo rispetto a quello che Gigi aveva nell'Italia di Gattuso. Buffon, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, era contentissimo della chiamata: ritrovare Paolo Maldini dopo anni insieme in Nazionale gli avrebbe sicuramente fatto piacere. E anche con Leonardo i rapporti sono ottimi. Alla fine, però, Gigi ha detto no.

Guardiola declina l’offerta azzurra, non sarà lui il ct dell’Italia ROMA (ITALPRESS) – Il grande sogno è già svanito: alla fine è prevalsa la voglia di stare con la propria famiglia....

La scelta, che era già stata presa a giugno, è dovuta alla necessità di fermarsi e dedicare un po' di tempo alla famiglia dopo più di 30 anni nel calcio, prima come giocatore, poi come dirigente. Al momento, dunque, la Nazionale rimane senza allenatore e senza una figura di spicco come poteva essere quella di Buffon e come era stata quella di Gianluca Vialli ai tempi di Mancini.

Pep Guardiola, "no" all'Italia: una doccia ghiacciata. Chi c'è ora in pole-position Dopo giorni di contatti e trattative, Pep Guardiola ha rifiutato la proposta di diventare il nuovo commis...