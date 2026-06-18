Avs denuncia: debiti e irregolarità finanziarie. Lo scandalo travolge Bonelli

I conti dei Verdi sono più rossi che mai. E non da oggi. Dal 2021. Lo riporta Il Tempo, secondo cui la formazione di Angelo Bonelli, nelle Marche, registrerebbe una lunga lista di irregolarità finanziarie, denunciate in questi giorni dagli stessi iscritti al partito. Tra le criticità ci sarebbero la mancata approvazione dei rendiconti e dei giustificativi, oltre che i debiti contratti dalla Federazione regionale di cui si ignorano le cause. Poi, come se non bastasse, ci sarebbero rapporti "economici" con una sconosciuta società denominata "Montefeltro".

Nonostante tutto, però, solo adesso, dopo cinque anni di assoluto silenzio, sono arrivate le prime segnalazioni da parte di qualche attivista ed è stata convocata una riunione per l'approvazione del bilancio 2025 e la regolarizzazione di quelli precedenti. Anche se parlare di bilanci sarebbe fin troppo generoso: sempre secondo Il Tempo, infatti, si tratterebbe di fogli con entrate e uscite, senza alcuna pezza di appoggio, pubblicati sul portale web del partito.