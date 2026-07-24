Per imparare a comunicare i dem vanno a lezione dal Duce

I dem vanno a lezione da Mussolini. Per imparare qualche tecnica efficace di comunicazione politica. Siamo a Torino, una delle roccaforti della sinistra dura e pura. Qui i consiglieri comunali del Pd hanno avuto un’idea geniale: un team building in vista del difficile anno elettorale che abbiamo davanti. Come? Non sapete cos’è un team building? Bene, ecco come lo definisce il sito Feltrinelli education: «Team building letteralmente significa “costruzione del gruppo” ed è un concetto che appartiene all’ambito delle risorse umane. Parliamo di un insieme di attività e procedimenti utili per far lavorare al meglio un gruppo di persone, migliorandone la capacità di stare in squadra».
Ecco. Torniamo al Pd. Cosa si è fatto nel loro team building? Spiega la Stampa che, ad esempio, ai politici progressisti è stato insegnato a sbuffare, perché sbuffare, secondo l’osteopata Marco Sbarbaro, «fa abbassare il tasso della tensione incidendo sui livelli di cortisolo» (insomma, se la Schlein vedrà gente che sbuffa ai suoi comizi, niente paura, non è colpa della destra ma del cortisolo). E ancora, il coach comportamentale Roberto Ceschina, già capogruppo del Pd nella Circoscrizione 4 di Torino, ha chiesto ai presenti di immaginare la futura vittoria elettorale della sinistra (e il rischio che resti solo un sogno, in effetti, è alto...): «Siamo nell’estate del 2027, abbiamo avuto successo e dobbiamo raccontare cosa ha funzionato meglio per lavorarci da qui a fine mandato».
APPARE BENITO
Ma cosa c’entra Mussolini? C’entra, c’entra, adesso ci arriviamo. Perché nel corso del team building si è discusso anche di come parlare durante le manifestazioni elettorali. «Davanti al pubblico», ha detto l’insegnante, «serve un buon ritmo. Sul palco c’è bisogno di una postura incisiva, non sbilanciata su una gamba sola. La voce deve essere forte, diaframmatica». Ed è proprio a questo punto che viene tirato in ballo anche «Benito». Perché perfino gli antifascisti più trinariciuti devono riconoscere che «di certo lui non teneva le spalle abbassate mentre parlava». Tutto chiaro? Per battere i “fascisti”, i dem devono imparare proprio da quello che il fascismo lo ha inventato. E allora prepariamoci ai prossimi comizi di Elly e compagni. Petto in fuori, pancia in dentro, gambe larghe, spalle pure, pugni sui fianchi e mandibola sporgente. «Antifascisti di terra, di mare e dell’aria, un’ora segnata dal destino batte nel cielo del Campo largo...».
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GIULIO CESARE E CHURCHILL
Chiariamolo: per chi si occupa di politica non è strano studiare i comportamenti dei personaggi storici. Giulio Cesare, ad esempio, è considerato un grande comunicatore. Così come molti studiosi si sono dedicati ad analizzare i discorsi di Winston Churchill. Idem per Mussolini. È anche possibile che certi “trucchetti” usati da loro possano essere utili, mutatis mutandis, anche ai politici di oggi. Ma la citazione del Duce durante un incontro del Pd stride con l’ossessione sul fascismo che da anni sta caratterizzando la sinistra italiana. Mussolini, per i progressisti, è il “male assoluto”, e il suo nome va pronunciato solo per insultarlo o paragonarlo a qualche leader del centrodestra.
Già, il centrodestra. Anche in questo caso non possiamo non fare il solito giochino: immaginate cosa sarebbe successo se a un team building di Fratelli d’Italia il docente, parlando di tecniche di comunicazione, avesse evocato «Benito» perché «di certo lui non teneva le spalle abbassate mentre parlava». Orrore, indignazione, richieste di dimissioni. Per fortuna il caso ha invece riguardato il Pd, quindi tutto è passato sotto silenzio. Speriamo almeno che gli esponenti democratici abbiano imparato qualcosa. Su quelle spalle, compagni...