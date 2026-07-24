Per imparare a comunicare i dem vanno a lezione dal Duce

I dem vanno a lezione da Mussolini. Per imparare qualche tecnica efficace di comunicazione politica. Siamo a Torino, una delle roccaforti della sinistra dura e pura. Qui i consiglieri comunali del Pd hanno avuto un’idea geniale: un team building in vista del difficile anno elettorale che abbiamo davanti. Come? Non sapete cos’è un team building? Bene, ecco come lo definisce il sito Feltrinelli education: «Team building letteralmente significa “costruzione del gruppo” ed è un concetto che appartiene all’ambito delle risorse umane. Parliamo di un insieme di attività e procedimenti utili per far lavorare al meglio un gruppo di persone, migliorandone la capacità di stare in squadra».

Ecco. Torniamo al Pd. Cosa si è fatto nel loro team building? Spiega la Stampa che, ad esempio, ai politici progressisti è stato insegnato a sbuffare, perché sbuffare, secondo l’osteopata Marco Sbarbaro, «fa abbassare il tasso della tensione incidendo sui livelli di cortisolo» (insomma, se la Schlein vedrà gente che sbuffa ai suoi comizi, niente paura, non è colpa della destra ma del cortisolo). E ancora, il coach comportamentale Roberto Ceschina, già capogruppo del Pd nella Circoscrizione 4 di Torino, ha chiesto ai presenti di immaginare la futura vittoria elettorale della sinistra (e il rischio che resti solo un sogno, in effetti, è alto...): «Siamo nell’estate del 2027, abbiamo avuto successo e dobbiamo raccontare cosa ha funzionato meglio per lavorarci da qui a fine mandato».

APPARE BENITO

Ma cosa c’entra Mussolini? C’entra, c’entra, adesso ci arriviamo. Perché nel corso del team building si è discusso anche di come parlare durante le manifestazioni elettorali. «Davanti al pubblico», ha detto l’insegnante, «serve un buon ritmo. Sul palco c’è bisogno di una postura incisiva, non sbilanciata su una gamba sola. La voce deve essere forte, diaframmatica». Ed è proprio a questo punto che viene tirato in ballo anche «Benito». Perché perfino gli antifascisti più trinariciuti devono riconoscere che «di certo lui non teneva le spalle abbassate mentre parlava». Tutto chiaro? Per battere i “fascisti”, i dem devono imparare proprio da quello che il fascismo lo ha inventato. E allora prepariamoci ai prossimi comizi di Elly e compagni. Petto in fuori, pancia in dentro, gambe larghe, spalle pure, pugni sui fianchi e mandibola sporgente. «Antifascisti di terra, di mare e dell’aria, un’ora segnata dal destino batte nel cielo del Campo largo...».