Germania, Klopp nuovo ct con minaccia: "Se lo fate, vado via subito"

"Questo rappresenta il culmine ideale della mia carriera, della mia vita, della mia vita professionale. Dedicherò tutte le mie energie a questo incarico", ha sottolineato il nuovo allenatore della Germania. Poi, rivolgendosi direttamente ai media, Klopp ha voluto fin da subito mettere le cose in chiaro : "Nel giorno in cui voi direte che non mi volete più, me ne andrò , senza chiedere buonuscita. Se la Federazione dirà 'così non vogliamo andare avanti', io me ne andrò. Se vi comporterete male e non lascerete tranquilla la mia famiglia, me ne andrò anche in quel caso".

Jurgen Klopp è stato ufficialmente nominato commissario tecnico della nazionale tedesca, succedendo a Julian Nagelsmann, con un contratto fino ai Mondiali del 2030 . Ad annunciarlo è stato Bernd Neuendorf, presidente della Federazione calcistica tedesca (Dfb). "Siamo lieti di presentare Jurgen Klopp come nostro nuovo allenatore", ha dichiarato in conferenza stampa.

Parlando ancora ai giornalisti l'allenatore tedesco ha aggiunto: "Nel percorso che intraprenderemo avremo bisogno anche di voi. Sarebbe importante che in futuro, nel modo di raccontare le cose, ci fosse maggiore correttezza e si evitassero giudizi troppo rapidi". E ancora: "Si ha la sensazione che dovremmo fare alcune cose come gli spagnoli e altre come i francesi, ma vogliamo arrivare al punto che in futuro le altre nazioni dicano: bisogna fare le cose come fa la Germania".