Giovanna Botteri, la rosicona fa la lotta di classe contro i soldi di Sinner

Appena andate a fare la spesa al supermercato provate a chiedere alla cassiera se conosce il reddito di Giovanna Botteri. Secondo voi “je rode” o no? Almeno quanto la giornalista che se ne è uscita davvero male nei confronti di Jannik Sinner. Perché è proprio rosicona: Botteri, in un suo confronto con Luca Sommi ha stupito tutte le persone dotate di buonsenso. «Quanto mi rode che Sinner viva a Monte Carlo» e le domande su cosa ci faccia con 70 milioni l’anno sono un classico esempio di moralismo invidioso travestito da perplessità. Poi Sommi ci ha messo del suo rincarando la dose con lo stesso tono.

In pratica, da entrambi fastidio puro per il fatto che qualcuno, con talento e lavoro, guadagni tanto e scelga dove vivere. Eppure Sinner ha costruito tutto dal nulla, senza avere un papà dirigente Rai: da ragazzo di montagna in Alto Adige a numero 1 del mondo con sacrifici enormi e un talento raro. I suoi guadagni sono frutto di prestazioni eccezionali in uno sport globale, durissimo e con carriera breve. Molti top player (non solo italiani) scelgono Monte Carlo o altri paradisi fiscali perché le tasse italiane sul reddito da lavoro sono altissime (fino al 43%). Gli atleti guadagnano soprattutto all’estero: i premi dei tornei vengono tassati nel paese dove si gioca, ma la residenza fiscale conta per il resto. A Monte Carlo non c’è imposta sul reddito personale ma Sinner paga comunque tasse in Italia sui redditi prodotti qui e contributi dove vince. Non è “evasione” illegale: è ottimizzazione legale, come fanno migliaia di imprenditori, artisti e sportivi in tutto il mondo.