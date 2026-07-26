Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko senza parole: "Mi ha ferito"

"Ho parlato con molti di loro. Condanno ciò che hanno fatto. Ho espresso loro la mia posizione e quella dell'Ucraina. Dovranno conviverci, è una loro scelta. Le persone capiscono, ma hanno preso questa decisione. Ho espresso il mio disappunto, loro lo sanno". A parlare è Andriy Shevchenko, che ha commentato la scelta del suo ex compagno di squadra Andrea Pirlo di prestatore il suo volot per pubblicizzare una società di scommesse russa. Non solo Sheva. Andrea Pirlo era stato criticato duramente anche da Vladyslav Heraskevych, ex centrocampista della nazionale ucraina: "È triste vedere le leggende dell'infanzia trasformarsi in falliti morali per i quali nulla è più prezioso dei rubli russi. Vergogna".

Anche Marco Materazzi era finito nella bufera per aver partecipato a eventi sportivi in Russia. Lui aveva risposto alle critiche con un video: "Nelle ultime ore si sta parlando molto del mio viaggio in Russia sono stato mezza giornata partecipando esclusivamente a un'attività riservata ai bambini. Non ho partecipato ad alcuna altra attività allo stadio. Nonostante questo ho capito che la mia presenza quel giorno ha fatto male a molte persone. Ho capito aver commesso una leggerezza, sottovalutando l'impatto della mia azione e non ho problemi ad ammetterlo. Chi mi conosce sa che non mi nascondo mai. Mi sono reso conto di aver deluso molte persone, soprattutto quelle che in Ucraina rischiano la vita ogni giorno. Il mio obiettivo principale è poter far star bene e far divertire, giocando a calcio, bambini di qualsiasi parte del mondo. Ci tengo a dire con tutta la forza che sono contrario a qualsiasi tipo di guerra e di propaganda".

