Andrea Pirlo, Vannacci lo difende e smonta la sinistra: "Nessuna questione etica"

Nel dibattito sull'opportunità di nominare ct della Nazionale Andrea Pirlo, testimonial di un'agenzia di scommesse russa, interviene al telefono con l'Ansa anche il generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. "Non vedo una questione etica - ha spiegato l'europarlamentare - la sponsorizzazione non deve interessare a nessuno: cultura, arte e sport devono restare fuori da politica e relazioni internazionali. Questa non è una cosa che va presa in considerazione per valutare incarichi eventuali a Pirlo, dove invece vanno valutate la competenza e certo non gli affari con agenzie varie. Come feci con Buttafuoco a Venezia, dunque - ha concluso Vannacci -, a lui do la mia solidarietà".

Intanto contro l'ipotesi di Pirlo sulla panchina azzurra, si è mosso anche il Codacons: "Contro Andrea Pirlo il Codacons presenterà domani un formale esposto all'Autorità per le Comunicazioni chiedendo di aprire una indagine alla luce della violazione del divieto di pubblicità e sponsorizzazione alle scommesse e giochi in denaro. Non solo. Se la Figc lo nominerà Commissario tecnico della Nazionale, scatterà un ricorso immediato al Tar del Lazio per bloccare tale nomina". L'associazione dei consumatori, inoltre, ha evidenziato "la totale incompatibilità di Pirlo con ruoli dirigenziali nel calcio italiano alla luce della normativa vigente".