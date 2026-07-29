Theo Hernandez, derby tra Juve e Napoli: cosa sta succedendo

Il futuro di Theo Hernandez potrebbe riportarlo sorprendentemente in Serie A. Dopo una sola stagione all'Al Hilal, il terzino francese è stato proposto a Juventus e Napoli, con i bianconeri che stanno valutando la possibilità di trasformare la suggestione in una vera trattativa.
A Torino c'è un elemento che potrebbe favorire l'operazione: il rapporto tra Theo e Frederic Massara, oggi dirigente della Juventus, con cui il francese ha condiviso gli anni dello scudetto al Milan. Il gradimento reciproco non manca, ma per passare dalle intenzioni ai fatti serviranno diverse condizioni favorevoli.
L'ostacolo principale resta l'ingaggio. In Arabia Saudita il laterale percepisce uno stipendio fuori dalla portata dei club italiani e un eventuale ritorno in Serie A sarebbe possibile soltanto con una consistente riduzione delle sue richieste economiche. Inoltre, la Juventus dovrebbe prima definire alcune operazioni in uscita, a partire dall'eventuale cessione di Andrea Cambiaso, così da liberare spazio sia in rosa sia a bilancio.
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Diverso, invece, il discorso per il Napoli. Anche il nome di Theo è stato sottoposto alla dirigenza azzurra, ma al momento non rappresenta una priorità. Il club vice-campione d'Italia è infatti concentrato su altri obiettivi di mercato e, almeno in questa fase, non sembra intenzionato ad affondare il colpo per il francese.
La situazione resta comunque aperta. Theo ha il desiderio di tornare protagonista nel calcio europeo dopo l'esperienza saudita e un rientro in Italia non è uno scenario da escludere. Molto dipenderà dall'evoluzione del mercato nelle prossime settimane, dalle uscite dei club interessati e soprattutto dalla disponibilità del giocatore ad abbassare sensibilmente il proprio ingaggio, condizione ritenuta indispensabile per rendere sostenibile qualsiasi operazione.