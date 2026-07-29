Libero logo
Nazionale
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

Theo Hernandez, derby tra Juve e Napoli: cosa sta succedendo

di Lorenzo Pastugliamercoledì 29 luglio 2026
Theo Hernandez, derby tra Juve e Napoli: cosa sta succedendo

2' di lettura

Il futuro di Theo Hernandez potrebbe riportarlo sorprendentemente in Serie A. Dopo una sola stagione all'Al Hilal, il terzino francese è stato proposto a Juventus e Napoli, con i bianconeri che stanno valutando la possibilità di trasformare la suggestione in una vera trattativa.

A Torino c'è un elemento che potrebbe favorire l'operazione: il rapporto tra Theo e Frederic Massara, oggi dirigente della Juventus, con cui il francese ha condiviso gli anni dello scudetto al Milan. Il gradimento reciproco non manca, ma per passare dalle intenzioni ai fatti serviranno diverse condizioni favorevoli.

L'ostacolo principale resta l'ingaggio. In Arabia Saudita il laterale percepisce uno stipendio fuori dalla portata dei club italiani e un eventuale ritorno in Serie A sarebbe possibile soltanto con una consistente riduzione delle sue richieste economiche. Inoltre, la Juventus dovrebbe prima definire alcune operazioni in uscita, a partire dall'eventuale cessione di Andrea Cambiaso, così da liberare spazio sia in rosa sia a bilancio.

Clamoroso: il Milan rifiuta 40 milioni per Leao. Si aprono nuovi scenari

Rafa Leão resta al Milan, almeno per il momento. La trattativa con il Fenerbahçe ha subito una brusca fren...

Diverso, invece, il discorso per il Napoli. Anche il nome di Theo è stato sottoposto alla dirigenza azzurra, ma al momento non rappresenta una priorità. Il club vice-campione d'Italia è infatti concentrato su altri obiettivi di mercato e, almeno in questa fase, non sembra intenzionato ad affondare il colpo per il francese.

La situazione resta comunque aperta. Theo ha il desiderio di tornare protagonista nel calcio europeo dopo l'esperienza saudita e un rientro in Italia non è uno scenario da escludere. Molto dipenderà dall'evoluzione del mercato nelle prossime settimane, dalle uscite dei club interessati e soprattutto dalla disponibilità del giocatore ad abbassare sensibilmente il proprio ingaggio, condizione ritenuta indispensabile per rendere sostenibile qualsiasi operazione.

tag
theo hernandez
milan
juventus
calciomercato
napoli
frederic massara

Telenovela finita Juve, arriva il colpaccio: è fatta per Kolo Muani, le cifre dell'operazione

Arrestato Napoli, 18enne prende a calci in faccia un anziano e lo riduce in fin di vita: il video dell'orrore

In uscita Juve, operazione-esuberi: Openda al Lione, ecco il primo tassello

ti potrebbero interessare

Infantino, l'ultima follia: a chi vuole vendere i Mondiali. Scatta la rivolta, uno scenario drammatico

Infantino, l'ultima follia: a chi vuole vendere i Mondiali. Scatta la rivolta, uno scenario drammatico

Claudio Ranieri ridisegna la Nazionale: "Maldini interpretato male... Voglio più italiani"

Claudio Ranieri ridisegna la Nazionale: "Maldini interpretato male... Voglio più italiani"

Mancini, ecco la nuova Italia: "Ho sbagliato, sono pentito. Ecco come voglio farmi perdonare"

Mancini, ecco la nuova Italia: "Ho sbagliato, sono pentito. Ecco come voglio farmi perdonare"

Verstappen, team radio e insulti: "Idioti! Roba fot***mente ridicola"

Verstappen, team radio e insulti: "Idioti! Roba fot***mente ridicola"

Lorenzo Pastuglia