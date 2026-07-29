Verstappen, team radio e insulti: "Idioti! Roba fot***mente ridicola"

Il nervosismo di Max Verstappen è esploso anche via radio durante il Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della Red Bull, autore di un secondo posto alle spalle di Lando Norris, ha perso la pazienza nelle fasi finali della gara prendendosela con i due piloti della Racing Bulls, Liam Lawson e Arvid Lindblad. Un team radio rimasto inizialmente fuori dalla diretta televisiva, ma diffuso nelle ore successive, ha mostrato tutta la sua frustrazione.

L'episodio è curioso soprattutto perché, da tempo, la Red Bull viene accusata dai rivali di poter contare sull'appoggio della propria squadra satellite nei momenti decisivi.

All'Hungaroring, però, è accaduto l'esatto opposto: le due monoposto di Faenza non hanno agevolato il campione olandese, costringendolo a una perdita di tempo mentre cercava di doppiarle. La scena si è verificata nel finale della corsa. Lawson e Lindblad erano impegnati in un duello per la posizione e non volevano cedere terreno proprio mentre Verstappen, con un giro di vantaggio, stava arrivando alle loro spalle. Nonostante le bandiere blu imponessero ai doppiati di lasciare strada, i due hanno continuato a battagliare, rallentando inevitabilmente la progressione dell’olandese.

La reazione del quattro volte iridato non si è fatta attendere. Via radio ha sbottato contro il suo muretto: "Dovrebbero prendere una penalità! Questa è una roba fottutamente ridicola, questi idioti!”. Alla fine Verstappen è comunque riuscito a superare entrambe le Racing Bulls e a conservare il secondo posto, ma l'episodio ha acceso il dibattito. A rendere più complessa la situazione, infatti, c'è stato anche un problema tecnico: durante la gara i commissari hanno riscontrato un malfunzionamento del sistema che trasmette le bandiere blu sul display dei volanti. Un inconveniente che avrebbe ritardato la segnalazione ai piloti e che è stato lamentato anche da altri protagonisti del GP d'Ungheria, attenuando almeno in parte le responsabilità di Lawson e Lindblad.