Juve, operazione-esuberi: Openda al Lione, ecco il primo tassello

La Juventus ha annunciato ieri la cessione di Lois Openda (26 anni), l’attaccante belga si trasferisce al Lione. La formula dell’operazione è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 per 3.5 milioni di euro. L’avventura del classe 2000 sotto la Mole si conclude dopo un anno con 34 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia e due reti realizzate contro Roma e Bodo Glimt. Il Fenerbahçe ha incontrato il Milan per Rafael Leao (27). La richiesta dei rossoneri è pari a 50 milioni di euro. Il Fenerbahce non ha ancora presentato una offerta ufficiale è c’è anche distanza tra il club turco e il calciatore sull’ingaggio.

Il portoghese parte da una base di 12 milioni, mentre la proposta del Fenerbahçe si aggira sui 7/8 più bonus. Per domani è previsto l’arrivo a Milano di John Stones (32) atteso dall’Inter per le visite mediche e la firma sul contratto biennale. I nerazzurri continuano comunque a monitorare il difensore argentino del Tottenham Romero (28), anche se la richiesta degli Spurs è ritenuta ancora troppa alta dall’Inter. Il Sassuolo ha chiuso con il Verona l’acquisto di Bowie (23) per circa 10 milioni di euro. Nell’operazione entra Samuele Mulattieri (25), che farà il percorso inverso verso l’Hellas. Per l’attaccante italiano è previsto un prestito con diritto di riscatto. Il Cagliari cerca un attaccante per cautelarsi dopo la richiesta di adeguamento del contratto da parte di Sebastiano Esposito.