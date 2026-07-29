Agorà, Laura Ravetto contro Molinari: "Vi stiamo svuotando il partito", "Non menta"

"Li abbiamo repostati, è satira, io capisco l'odio che avete perché vi stiamo svuotando elettoralmente il partito, però vi dovete calmare": Laura Ravetto, di recente passata dalla Lega a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, lo ha detto rivolgendosi al suo ex collega di partito nonché capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari, a proposito dei video realizzati con l'intelligenza artificiale e condivisi negli ultimi giorni da Vannacci. Video che hanno scatenato la polemica per i contenuti piuttosto violenti. È successo ad Agorà estate, su Rai 3.

Lo scontro tra i due, comunque, è stato acceso fin da subito e non solo sul tema Vannacci. Innanzitutto la Ravetto ha bocciato la misura del taglio del costo delle accise mobili per il diesel fino al 6 agosto annunciato dal ministro Giancarlo Giorgetti: “L’unico modo per intervenire rapidamente è comprare il gas, anche dalla Russia”. “Non mi è chiaro cosa c’entra il gas con i carburanti…”, ha risposto Molinari. E l'ex leghista: “C’è tutto un tema industriale”. Poi, si è passati al conflitto tra Russia e Ucraina, con Molinari che alla deputata neo-vannacciana ha detto: "Non sai da dove passa il gas”. E lei: "Collega Molinari, non si sottragga alla domanda, perché non smettiamo di utilizzare i soldi dei cittadini per finanziare una missione fallimentare? Prendo atto che la Lega ha cambiato idea e vuole continuare a finanziarla”. E Molinari ancora: "La verità è che lei da deputata della Lega ha votato tutti i pacchetti di aiuto all’Ucraina, quindi al massimo è lei che ha cambiato idea, dire certe cose significa prendere in giro la gente”.