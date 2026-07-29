Agorà, Laura Ravetto contro Molinari: "Vi stiamo svuotando il partito", "Non menta"

"Li abbiamo repostati, è satira, io capisco l'odio che avete perché vi stiamo svuotando elettoralmente il partito, però vi dovete calmare": Laura Ravetto, di recente passata dalla Lega a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, lo ha detto rivolgendosi al suo ex collega di partito nonché capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari, a proposito dei video realizzati con l'intelligenza artificiale e condivisi negli ultimi giorni da Vannacci. Video che hanno scatenato la polemica per i contenuti piuttosto violenti. È successo ad Agorà estate, su Rai 3.
Lo scontro tra i due, comunque, è stato acceso fin da subito e non solo sul tema Vannacci. Innanzitutto la Ravetto ha bocciato la misura del taglio del costo delle accise mobili per il diesel fino al 6 agosto annunciato dal ministro Giancarlo Giorgetti: “L’unico modo per intervenire rapidamente è comprare il gas, anche dalla Russia”. “Non mi è chiaro cosa c’entra il gas con i carburanti…”, ha risposto Molinari. E l'ex leghista: “C’è tutto un tema industriale”. Poi, si è passati al conflitto tra Russia e Ucraina, con Molinari che alla deputata neo-vannacciana ha detto: "Non sai da dove passa il gas”. E lei: "Collega Molinari, non si sottragga alla domanda, perché non smettiamo di utilizzare i soldi dei cittadini per finanziare una missione fallimentare? Prendo atto che la Lega ha cambiato idea e vuole continuare a finanziarla”. E Molinari ancora: "La verità è che lei da deputata della Lega ha votato tutti i pacchetti di aiuto all’Ucraina, quindi al massimo è lei che ha cambiato idea, dire certe cose significa prendere in giro la gente”.
La Ravetto, a quel punto, ha parlato dei passaggi di diversi esponenti politici dalla Lega a Fn: "Otto deputati se ne sono andati dal suo gruppo alla Camera, non al Senato, perché ogni volta che votavamo quei pacchetti lei ci raccontava che sarebbe stato l’ultimo”. "Io non ho mai raccontato niente del genere, lei se n’è andata perché spera di essere ricandidata, cosa che nella Lega probabilmente non sarebbe successa, non menta ai cittadini”, ha replicato il leghista.
Il tema successivo è stato proprio quello dei video di Vannacci. In uno, in particolare, si vedono i leader dell’opposizione messi a morte in un’arena dell’antica Roma. “Non li ha fatti il generale. Abbiamo un problema di tasse e carovita e dobbiamo parlare di video satirici”, ha cominciato la Ravetto. “La collega non può uscirsene dicendo che Vannacci non c’entra nulla, chiunque vede che sono tutti collegati al suo profilo e hanno il simbolo di Fn”, ha sottolineato il capogruppo della Lega a Montecitorio. "Molinari si deve tranquillizzare, capisco il suo astio, capisco l’odio perché vi stiamo svuotando”, la stoccata della Ravetto. Infastidito dalle continue interruzioni, quindi, il leghista ha chiesto: "Posso parlare? Posso parlare?". Ma la Ravetto ha insistito e, riferendosi a Matteo Salvini, ha aggiunto: "Il tuo segretario ha fatto i video con le bambole gonfiabili…”. "E se non le andava bene poteva non entrare nella Lega”, le ha fatto notare Molinari. "E infatti sono uscita”, la risposta.
Il leghista ha ricordato, poi, che “c’è un altro video, Vannacci marcia su Roma con dietro i militari armati tra i saluti romani, lei si è sempre detta liberale e invece appoggia questo messaggio politico, e spiega anche perché non mi fa parlare”; “Sono liberale ma non sono di sinistra come lei”, ha chiosato la deputata.