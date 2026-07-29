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Juve, arriva il colpaccio: è fatta per Kolo Muani, le cifre dell'operazione

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mercoledì 29 luglio 2026
Juve, arriva il colpaccio: è fatta per Kolo Muani, le cifre dell'operazione

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Potrebbe essere finalmente giunta al termine la più lunga telenovela che il calcio italiano ricordi. Stando a quanto scritto da Fabrizio Romano, la Juventus e il Paris Saint Germain avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento di Randal Kolo Muani a Torino. La Vecchia Signora sborserà nelle casse dei francesi una cifra superiore ai 45 milioni di euro. Da capire la formula: potrebbe essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizione alla qualificazione a una competizione europea. Ma ciò che importa è che il francese sia finalmente arrivato a Torino.

"Randal Kolo Muani alla Juventus, ci siamo! Accordo raggiunto per un pacchetto totale superiore ai 45 milioni di € al Paris Saint-Germain - il tweet di Fabrizio Romano -. Kolo voleva solo il trasferimento alla Juventus nonostante diverse offerte. Cessione in prestito con obbligo di riscatto, visite mediche più tardi questa settimana. Affare fatto". Gianluca Di Marzio parla di 12 milioni di prestito più 38 di riscatto in caso di qualificazione in Europa. 

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Si tratta a tutti gli effetti di un ritorno. Kolo Muani aveva già vestito la maglia della vecchia signora due stagioni fa. Era stato preso da Cristiano Giuntoli per darlo a disposizione dell'allora tecnico bianconero Thiago Motta. Quell'estate, però, la Juventus non è riuscita a strapparla al Paris Saint Germain. E i rapporti tra la dirigenza bianconera e Damien Comolli - ex ad della Juve - si erano deteriorati. Almeno fino all'arrivo di Giovanni Carnevali che ha potuto riportare a Torino il gioiello francese e affidarlo alle sapienti mani di Luciano Spalletti. 

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