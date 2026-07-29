Juve, arriva il colpaccio: è fatta per Kolo Muani, le cifre dell'operazione

Potrebbe essere finalmente giunta al termine la più lunga telenovela che il calcio italiano ricordi. Stando a quanto scritto da Fabrizio Romano, la Juventus e il Paris Saint Germain avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento di Randal Kolo Muani a Torino. La Vecchia Signora sborserà nelle casse dei francesi una cifra superiore ai 45 milioni di euro. Da capire la formula: potrebbe essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizione alla qualificazione a una competizione europea. Ma ciò che importa è che il francese sia finalmente arrivato a Torino.

Si tratta a tutti gli effetti di un ritorno. Kolo Muani aveva già vestito la maglia della vecchia signora due stagioni fa. Era stato preso da Cristiano Giuntoli per darlo a disposizione dell'allora tecnico bianconero Thiago Motta. Quell'estate, però, la Juventus non è riuscita a strapparla al Paris Saint Germain. E i rapporti tra la dirigenza bianconera e Damien Comolli - ex ad della Juve - si erano deteriorati. Almeno fino all'arrivo di Giovanni Carnevali che ha potuto riportare a Torino il gioiello francese e affidarlo alle sapienti mani di Luciano Spalletti.