Nazionale, la mossa di Roberto Mancini: chi porta in azzurro

Il Mancini-bis è appena cominciato e fa già molto discutere. Tra i tanti che non hanno gradito i “16...

Sempre più probabile anche l'ingresso di Leonardo Bonucci. L'ex difensore della Juventus, dopo aver iniziato il percorso da allenatore nei quadri federali ed essere stato assistente di Gennaro Gattuso, è considerato uno dei profili ideali per affiancare Mancini e trasmettere esperienza ai giocatori più giovani. Tra i candidati c'è poi Massimo Maccarone. L'ex attaccante di Empoli, Siena, Palermo e Middlesbrough ha già collaborato con Mancini nell'esperienza in Qatar e gode della piena fiducia del commissario tecnico.

Potrebbe far parte del nuovo staff anche Marco Roccati, preparatore dei portieri che segue Mancini ormai da diversi anni. L'ex estremo difensore di Fiorentina ed Empoli ha lavorato con lui anche all'Al-Sadd e rappresenta una delle figure tecniche più vicine al nuovo ct. Completa il quadro Antonio Gagliardi, match analyst di lunga esperienza. Nel corso della carriera ha collaborato con Cesare Prandelli, Andrea Pirlo e Cristian Chivu, oltre ad aver condiviso con Mancini sia l'avventura in Arabia Saudita sia quella precedente in Nazionale. L'organigramma definitivo sarà ufficializzato nei prossimi giorni, ma la direzione sembra ormai tracciata: Mancini vuole ricostruire l'Italia affidandosi a uomini che conosce bene e con cui ha già condiviso successi importanti.