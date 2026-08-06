Juventus, Massara piomba su Joshua Zirkzee: ecco la chiave per il colpo

La Juventus continua a muoversi sul mercato per completare il reparto offensivo. Dopo aver definito l'arrivo di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain, il club bianconero è alla ricerca di un'altra punta da mettere a disposizione di Luciano Spalletti prima dell'inizio del campionato. Nelle ultime ore sono proseguiti i contatti con il Manchester United e con l'entourage di Joshua Zirkzee. La novità riguarda proprio la posizione dei Red Devils, che avrebbero aperto alla possibilità di un prestito, formula ritenuta ideale dalla dirigenza juventina. L'attaccante olandese continua a essere molto apprezzato anche da Frederic Massara, che lo aveva seguito con attenzione già ai tempi della Roma.
Prima di affondare il colpo, però, la Juventus dovrà fare spazio in attacco. I principali candidati alla partenza sono Jonathan David e Arkadiusz Milik. Il canadese, arrivato con grandi aspettative, pesa maggiormente sul bilancio e non ha convinto nell'ultima stagione. Se dovesse arrivare un'offerta ritenuta soddisfacente, la società potrebbe decidere di cederlo per liberare spazio all'operazione Zirkzee. L'obiettivo resta comunque quello di evitare un acquisto a titolo definitivo, così da preservare risorse economiche per eventuali altri interventi sul mercato.
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Non tutti, però, sono convinti che Zirkzee rappresenti il profilo ideale. Se Kolo Muani offre qualità tecnica e mobilità, Spalletti sarebbe orientato ad affiancargli un centravanti con maggiore fisicità, caratteristiche che nella rosa incarnava soprattutto Dusan Vlahovic. Per questo motivo nelle ultime settimane sono emersi anche altri nomi. Tra i profili monitorati ci sono Mateo Pellegrino del Parma, seguito anche dalla Fiorentina, e Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid. La Juventus vuole chiudere il cerchio prima del debutto in Serie A, in programma il 23 agosto sul campo del Frosinone.