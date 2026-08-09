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Jannik Sinner fa tremare gli italiani: "Non sono ancora pronto"

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domenica 9 agosto 2026
Jannik Sinner fa tremare gli italiani: "Non sono ancora pronto"

2' di lettura

"Jannik Sinner si è ritirato dal 'Cincinnati Open' a causa di un infortunio al ginocchio destro". Così, su X, gli organizzatori del Masters 1000 statunitense hanno ufficializzato il forfait del numero uno del mondo. "In bocca al lupo al nostro campione del 2024, non vediamo l'ora di rivederti l'anno prossimo", hanno aggiunto gli organizzatori del torneo in programma sul cemento dell'Ohio. Il tennista azzurro, già assente in questi giorni del Masters 1000 in scena sui campi in duro di Montreal, è alle prese da un po' di tempo con un problema fisico. Dopo la visita presso il reparto di ortopedia della Physioclinic di Milano, l'altoatesino è stato ieri e dovrebbe tornare in queste giornate al JMedical di Torino per ultimare il percorso di recupero intrapreso e per provare a guarire del tutto da un'infiammazione al ginocchio destro che lo "disturba" e lo "limita".

Sinner salterà di certo, al pari di Carlos Alcaraz, dunque, il "Cincinnati Open", in scena dal 13 al 23 agosto, con sorteggio del tabellone principale in programma mercoledì alle 20 italiane. A ruota il campione azzurro dovrebbe prender parte agli Us Open, la quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma sul cemento del Flushing Meadows Park di New York da domenica 30 agosto. "Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team, sono costretto a ritirarmi dal torneo Masters 1000 di Cincinnati. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e, nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico, devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare", ha detto poi lo stesso Jannik Sinner.

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"Sono molto deluso di non poter giocare a Cincinnati e auguro a Bob Moran e a tutto il suo team un evento fantastico e ricco di successi. Non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo. Ora mi sto concentrando sulla preparazione per gli Us Open", ha aggiunto l'azzurro. 

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