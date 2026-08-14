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Miltiadis Tentoglou: "Ho fatto una ca***. Intervista interrotta, grande imbarazzo in diretta

venerdì 14 agosto 2026
Miltiadis Tentoglou: "Ho fatto una ca***. Intervista interrotta, grande imbarazzo in diretta

1' di lettura

Miltiadis Tentoglou ha confermato il suo dominio nel salto in lungo conquistando il quarto titolo europeo consecutivo. Il greco, due volte campione olimpico, ha rispettato i pronostici e aggiunto un altro importante successo alla sua carriera. A rendere particolare la giornata, però, è stato un curioso episodio avvenuto subito dopo la gara.

Durante un'intervista televisiva, mentre raccontava le sensazioni dopo la vittoria, Tentoglou si è improvvisamente accorto di non avere più al collo la medaglia d'oro appena conquistata. Il campione ha quindi interrotto la conversazione, indicando il luogo in cui pensava di averla lasciata e ammettendo con sorpresa: "Non ho la medaglia? Me l’hanno data, ma l’ho lasciata lì… Ho fatto una cazzata".

Dopo essersi scusato per il linguaggio, l'atleta ha spiegato di essersi tolto la medaglia negli spogliatoi mentre si cambiava, dimenticandola su una panchina. Il giornalista, divertito dalla situazione, gli ha suggerito di andare immediatamente a recuperarla, ricordandogli che avrebbe dovuto averla con sé per la cerimonia di premiazione.

Tentoglou è quindi corso negli spogliatoi, dove fortunatamente ha ritrovato il prezioso cimelio ancora al suo posto. Sulla stessa panchina erano presenti anche le tre medaglie europee conquistate nelle precedenti edizioni.

Tornato davanti alle telecamere con il sorriso, il campione ha poi scherzato sul trofeo, osservando: "Se fosse stata un po' più pesante… sembra fatta di plastica, l'avrei apprezzata di più". Un curioso siparietto che ha aggiunto leggerezza a una giornata comunque trionfale per il fuoriclasse greco.

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