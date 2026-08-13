Thomas Ceccon, "vado a zappare i campi". E arriva il pomodoro prima del bronzo

Il pomodoro è arrivato, ma per Thomas Ceccon non è ancora tempo di cambiare mestiere. L'azzurro aveva scherzato sulla possibilità di andare a zappare i campi, pur di non affrontare il tour de force tra 50 e 200 dorso. A Parigi, però, dopo il bronzo nella distanza più lunga, il nuotatore ha ritrovato il sorriso e ha riaperto anche il discorso sul futuro. La medaglia ha infatti riportato al centro una questione che accompagna Ceccon da tempo: continuare a cimentarsi su entrambe le distanze o concentrarsi su una sola. "Come dicevano i ragazzi in piccionaia, bisogna tirare una linea tra 50 e 200 e capire quale fare dei due". Una scelta che prima o poi potrebbe diventare necessaria, anche per la differenza di preparazione richiesta dalle due gare: ”Bisognerà fare delle scelte prima o poi, magari continuerò a far tutto”.

Intanto, il 200 dorso gli ha regalato una risposta importante dopo una vigilia complicata. In semifinale Ceccon aveva rischiato addirittura di rimanere fuori dalla finale, qualificandosi con l'ultimo tempo utile. Poi la svolta: 1'53"96 e bronzo europeo, ma soprattutto nuovo record italiano, abbassando di un secondo e 75 centesimi il precedente primato. "Non valevo il tempo delle qualificazioni, adesso valgo 1'53″9 che è a due secondi dal record del mondo e in due anni si può pensare di avvicinarlo”. Un risultato ancora più significativo considerando il rapporto tormentato con questa specialità. "I 200 dorso li detesto, ma la gara si è aggiustata bene”.

Dietro il podio, però, ci sono mesi di lavoro e fatica: "Mentalmente sono ancora un po' debole prima della gara — prosegue — Mi vengono gli occhi lucidi, ho sofferto tanto in allenamento quest'anno, tanti chilometri in più, lavori diversi, erano più le volte che non avevo voglia ed ero stanco… finalmente si vedono un po' di risultati”. E così il pomodoro può aspettare. Anche perché, nonostante tutto, Ceccon è ancora lì: "Vuol dire che ci sei ancora e che stai facendo bene”.