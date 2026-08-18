Kevin Lamour lo critica, Infantino lo licenzia: è faida Fifa

La Fifa ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour dopo che questi a luglio aveva criticato il piano di Gianni Infantino di vendere agli investitori privati parte dei diritti dei Mondiali di calcio. Lo riporta l'emittente britannica Sky News. La notizia è stata riportata anche dal giornale sportivo francese L'Equipe, che scrive di potere confermare una notizia inizialmente riferita da The Athletic. Sky News cita una dichiarazione di un portavoce della Fifa, che ha affermato: "La Fifa conferma che il rapporto di lavoro tra la Fifa e Kevin Lamour, in qualità di direttore operativo della Fifa, è terminato il 17 agosto 2026. La Fifa ringrazia Kevin per i suoi due anni di servizio e gli augura buona fortuna per il futuro".
Sempre secondo Sky News, lo staff della Fifa è stato informato della notizia stasera e il segretario generale della Fifa, Mattias Grafstrom, ha inviato una lettera ai vice presidenti e membri del Consiglio della Fifa in cui si legge che "a seguito di recenti discussioni la Fifa e il nostro direttore operativo, Kevin Lamour, hanno concordato di separare le loro strade".
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Lamour, 45 anni, francese, era il numero tre della Fifa. Le sue critiche risalgono alla fine di luglio, quando in un comunicato aveva criticato il piano di Infantino, poi abbandonato: "Si tratta del progetto di una sola persona" e "non solo non deve andare in porto" ma "è giunto il momento che i dirigenti politici del calcio si pongano le domande giuste e prendano le decisioni giuste" e "se questo significa che perderò il mio lavoro, così sia", aveva affermato. Sky News sottolinea che Lamour faceva parte della cerchia ristretta di Infantino che aveva sostenuto la sua campagna, portandolo a diventare il vincitore a sorpresa delle elezioni per la presidenza della Fifa nel 2016. Era approdato nel mondo del calcio dalla politica circa 20 anni fa come assistente dell’allora presidente della Uefa Michel Platini.