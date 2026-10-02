Jannik Sinner, clamoroso: al quinto tentativo ha preso la patente della moto

Jannik Sinner è riuscito a conseguire la patente per la moto. Negli ultimi tempi il numero 1 del tennis mondiale non aveva fatto mistero delle difficoltà incontrate nel superare l'esame, per il quale era stato bocciato ben quattro volte, dovendo subire anche i commenti ironici di Darren Cahill. Al quinto tentativo, ce l'ha fatta.
"Grazie infinite per la tua fiducia e la tua gentilezza - ha scritto su Instagram la scuola guida di Monaco 'Bonne Conduite' - Congratulazioni per aver superato con successo l'esame della patente per la moto, siamo davvero orgogliosi di averti accompagnato durante tutto il percorso di formazione" ha scritto l'autoscuola. Sinner avrebbe scelto invece una Ducati come prima moto per iniziare a girare su due ruote su strada, dopo averlo fatto in passato con uno scooter, sempre in giro per il Principato.
Sinner, Kyrgios cambia idea: "Può passare alla storia". Il perché della giravoltaNick Kyrgios cambia registro su Jannik Sinner. L'australiano, che negli ultimi anni era stato tra i critici pi&ugrav...
Nel frattempo, è stato pubblicato il tabellone del Six Kings Slam di Riad, dove Sinner esordirà ai quarti contro de Minaur prima di incrociare eventualmente Novak Djokovic in semifinale. La presenza di Jannik al torneo nella capitale saudita è, però, tutt'altro che certa. Prima ci sarebbe anche il Masters 1000 di Shanghai, ma anche in questo caso non ci sono conferme né smentite sulla possibile presenza del numero 1 del mondo.