Jannik Sinner, clamoroso: al quinto tentativo ha preso la patente della moto

Jannik Sinner è riuscito a conseguire la patente per la moto. Negli ultimi tempi il numero 1 del tennis mondiale non aveva fatto mistero delle difficoltà incontrate nel superare l'esame, per il quale era stato bocciato ben quattro volte, dovendo subire anche i commenti ironici di Darren Cahill. Al quinto tentativo, ce l'ha fatta.

"Grazie infinite per la tua fiducia e la tua gentilezza - ha scritto su Instagram la scuola guida di Monaco 'Bonne Conduite' - Congratulazioni per aver superato con successo l'esame della patente per la moto, siamo davvero orgogliosi di averti accompagnato durante tutto il percorso di formazione" ha scritto l'autoscuola. Sinner avrebbe scelto invece una Ducati come prima moto per iniziare a girare su due ruote su strada, dopo averlo fatto in passato con uno scooter, sempre in giro per il Principato.