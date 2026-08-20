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Roma, nordafricano urina davanti al Campidoglio: "sotto il naso di Gualtieri"

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giovedì 20 agosto 2026
Roma, nordafricano urina davanti al Campidoglio: "sotto il naso di Gualtieri"

1' di lettura

Scene che non si dovrebbero mai vedere. Soprattutto a Roma, la capitale d'Italia. Il centro dell'arte e della politica del bel Paese. Proprio davanti al Campidoglio, sede del governo della città che fu di Romolo, Cesare e Augusto, un senzatetto di origini nordafricane ha pensato bene di esporre le proprie parti intime di fronte ai turisti per urinare sulle strade della Città Eterna. Un episodio vergogno che assume un significato maggiore se si pensa che è stato fatto proprio sotto gli occhi del sindaco del Partito democratico Roberto Gualtieri. Roma città aperta ma anche un vespasiano a cielo aperto. 

Sui social è diventata virale l'immagine del nordafricano intento a sbrigare i propri bisogni. E sotto al post della pagina Facebook "Roma fa schifo" in tanti hanno lasciato commenti sdegnosi: "Secondo me lo fanno apposta, a sfregio. Lo sanno che da noi ste cose sono impensabili, quindi lo fanno", "Se il sindaco non ORDINA SEVERAMENTE ai vigili urbani di LAVORARE la situazione è messa male. Il decoro urbano spetta a loro…..", "Questo è uno di quelli che ci pagherà la pensione!", "Che schifo! Una città, ormai, totalmente senza controlli. Siamo arrivati alla frutta", "Sono quelli che il 20 agosto ci pagheranno la seconda rata del l'inps", "Ah una delle risorse specializzata in innaffiamento nelle stagioni roventi".

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roberto gualtieri

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