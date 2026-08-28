Alessandra Mussolini ospite fisso: la mossa (clamorosa) di Maria De Filippi

Sorpresa nella prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne: Alessandra Mussolini è la nuova opinionista del programma di Maria De Filippi. Affiancherà gli storici volti della trasmissione, Gianni Sperti e Tina Cipollari, nel commentare le vicende del Trono Classico e del Trono Over.

L’annuncio è arrivato con un video dello spezzone della registrazione pubblicato sulla piattaforma web WittyTV e sul profilo Instagram ufficiale di Uomini e donne. Nella clip, la conduttrice scherza con Sperti e Cipollari, seminando indizi prima di far entrare in studio la Mussolini, che ha fatto il suo ingresso ballando un mambo. Alla domanda di rito della padrona di casa Maria De Filippi, «sei pronta?», l’ultima vincitrice del Gf Vip ha risposto con la sua consueta energia: «Prontissima».

La nuova edizione del programma andrà in onda prossimamente su Canale 5. La Mussolini, ex esponente politica (è stata parlamentare italiana ed europea per il centrodestra) e nipote di Benito Mussolini, è stata la vera rivelazione del Grande Fratello Vip- condotto da Ilary Blasi affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici - dove ha mostrato la sua incontenibile verve e voglia di vincere. Uomini e donne, arrivato alla trentesima stagione, è un programma baluardo del day time di Canale 5.