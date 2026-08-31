Daniele De Rossi sbotta contro il giornalista in conferenza stampa: "Sei un poveraccio"

"Sei ossessionato da me, poveraccio". È bastata questa frase per trasformare la conferenza stampa di Daniele De Rossi dopo la sconfitta del Genoa contro la Lazio in un acceso confronto personale. L'allenatore rossoblù non ha gradito la domanda di Augusto Sciscione, giornalista di Lazio TV/Gold TV, e quella che sembrava una normale analisi postpartita è diventata rapidamente un botta e risposta dai toni duri.

Tutto è partito dall'episodio dell'ultimo minuto, quando il Genoa non ha restituito il pallone dopo che il portiere laziale Mandas lo aveva calciato fuori per permettere i soccorsi a Ostigard. Sciscione ha collegato l'episodio ai "valori dello sport" citati in passato da De Rossi: "Oggi all'ultimo minuto la sua squadra non ridà la palla alla Lazio quando Mandas l'ha mandata fuori palesemente per soccorrere Ostigard — la sua domanda — Le volevo chiedere se quando lei ci parla di valori dello sport questi discorsi li fa solo a noi giornalisti o li fa anche ai suoi calciatori, perché non mi sembra che abbiano recepito questa cosa".