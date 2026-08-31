Juventus, Spalletti sbotta coi giornalisti: "A voi non piace quasi mai"

Una vittoria che vale tre punti e qualche sassolino da togliere dalla scarpa. Luciano Spalletti si gode il successo della Juventus sul Parma, il secondo consecutivo, ma dalla conferenza post-partita arriva anche una risposta piuttosto chiara sul mercato e sui giudizi ricevuti dalla squadra nelle prime uscite stagionali. Il tema è Franck Kessié, sfumato proprio a ridosso della gara e finito all'Atalanta. Il toscano ha confermato di aver avuto contatti con l'ivoriano, raccontando un retroscena che restituisce anche il rammarico del giocatore: "Io a Kessié auguro tutto il meglio possibile perché è un grande calciatore, è stato un professionista molto serio — le sue parole —. Ho avuto la possibilità di scambiarmi un po' di messaggi e lui si è scusato, dicendo la sua motivazione, perché gli avrebbe fatto piacere venire a giocare nella Juventus, come credevamo tutti".
Il mancato arrivo non sembra però aver lasciato strascichi nello spogliatoio. Spalletti, anzi, ha sfruttato l'occasione per rispondere a chi aveva giudicato negativamente la Juventus dopo le prime partite: "È una bella cosa giocare nella Juve, al di là delle pressioni e di quello che non vi piace quasi mai. Quasi mai". Poi il tecnico ha rincarato la dose, prendendo come riferimento le gare contro Frosinone e Parma: "Perché domenica avevamo fatto 'una partita brutta’ — aggiunge — Oggi è entrato Nico Gonzalez: primo tempo, partita difficile, dove non si è fatto vedere. Abbiamo fatto due grandi partite. Due grandi partite".
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Sul perché l'affare sia saltato, Spalletti non ha voluto entrare nel merito, lasciando la parola all’amministratore delegato Giovanni Carnevali: "Evidentemente o il giocatore non era così convinto o il suo procuratore, che magari ha preferito cogliere un’altra opportunità. Noi abbiamo bisogno di gente convinta di stare con noi, in qualsiasi settore del club”. L'allenatore ha preferito concentrarsi sulla qualità dell'ex Milan e sul rapporto diretto avuto nelle ultime ore, senza nascondere la soddisfazione per una Juventus che, a suo giudizio, sta dando risposte migliori di quelle raccontate. Nel mentre che il mercato resta aperto e la ricerca di un centrocampista fisico prosegue, anche alla luce dei problemi fisici di Khéphren Thuram.