Juventus, Spalletti sbotta coi giornalisti: "A voi non piace quasi mai"

Una vittoria che vale tre punti e qualche sassolino da togliere dalla scarpa. Luciano Spalletti si gode il successo della Juventus sul Parma, il secondo consecutivo, ma dalla conferenza post-partita arriva anche una risposta piuttosto chiara sul mercato e sui giudizi ricevuti dalla squadra nelle prime uscite stagionali. Il tema è Franck Kessié, sfumato proprio a ridosso della gara e finito all'Atalanta. Il toscano ha confermato di aver avuto contatti con l'ivoriano, raccontando un retroscena che restituisce anche il rammarico del giocatore: "Io a Kessié auguro tutto il meglio possibile perché è un grande calciatore, è stato un professionista molto serio — le sue parole —. Ho avuto la possibilità di scambiarmi un po' di messaggi e lui si è scusato, dicendo la sua motivazione, perché gli avrebbe fatto piacere venire a giocare nella Juventus, come credevamo tutti".

Il mancato arrivo non sembra però aver lasciato strascichi nello spogliatoio. Spalletti, anzi, ha sfruttato l'occasione per rispondere a chi aveva giudicato negativamente la Juventus dopo le prime partite: "È una bella cosa giocare nella Juve, al di là delle pressioni e di quello che non vi piace quasi mai. Quasi mai". Poi il tecnico ha rincarato la dose, prendendo come riferimento le gare contro Frosinone e Parma: "Perché domenica avevamo fatto 'una partita brutta’ — aggiunge — Oggi è entrato Nico Gonzalez: primo tempo, partita difficile, dove non si è fatto vedere. Abbiamo fatto due grandi partite. Due grandi partite".