Djokovic, vomito, crollo e ritiro agli Us Open: "Un problema serio", mondo del tennis sconvolto

La lenta agonia di un leone ferito. Quattro ore e 36 minuti per firmare la resa nello Slam in cui ha giocato più finali di chiunque a livello di singolare maschile. Novak Djokovic saluta gli Us Open nel modo più triste in assoluto, battuto in cinque set da Mariano Navone, che ha approfittato delle difficoltà fisiche del campione serbo per infliggergli la prima sconfitta in assoluto all'esordio a New York. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 dopo esser stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set. Djokovic non perdeva all'esordio in uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein e a New York non aveva mai perso all'esordio.

Djokovic ha lottato contro problemi fisici e mentali, ha commesso un errore dopo l'altro e alla fine non è riuscito a trovare la forza necessaria per battere un avversario più giovane e combattivo, che non si è lasciato intimorire dalla pressione di affrontare il tennista più titolato di sempre e con il pubblico dell'Arthur Ashe Stadium tutto dalla sua parte. Il detentore del record di 24 titoli del Grande Slam ha vomitato durante un cambio campo e in seguito è apparso in preda ai crampi, portandosi una mano al piede sinistro. Djokovic ha ingerito delle pillole portategli da un medico e si è fatto massaggiare la parte bassa della schiena durante un time-out medico tra il quarto e il quinto set. Molti dei suoi colpi erano poi accompagnati da una smorfia.