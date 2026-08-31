L'aria che tira, anche Caporale contro il campo largo: "Perché votarli? Non hanno nessuna idea"

A L'aria che tira, su La7, il dibattito si concentra sull'attuale situazione interna al campo largo. In collegamento con lo studio c'è Antonello Caporale, del Fatto Quotidiano, il quale sostiene che il centrosinistra stia facendo di tutto per perdere le elezioni. "Un elettore di sinistra perché dovrebbe votare costoro (il campo largo, ndr). Qual è il programma? Come vogliono cambiare l'Italia? Quali idee hanno? Nessuna, finora nessuna. È veramente disperante la condizione in cui l'opposizione avanza. Avanza nella materiale consecutio delle proposte: le primarie le fai tu non le fai...".

Proprio sulle primarie Caporale dice: "Schlein è segretaria del Partito Democratico, è la più longeva tra l'altro, e ha il diritto di partecipare alle primarie. E Conte ha diritto, come si vede anche nei sondaggi, ha partecipare. Avranno un altro candidato? Ditelo! Ma non mettete il partigiano, non fate finta. È la negazione di un rapporto sincero con l'elettorato. È la voglia della disaffezione. Uno ti deve dire 'Sai che c'è? Vai a quel paese, non ti voto'".