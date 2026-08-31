Woltemade alla Juventus, ecco il bomber a sorpresa per Spalletti

Ultime 24 ore elettriche di calciomercato, con le big di Serie A in cerca degli ultimi rinforzi per provare ad alzare il livello e spezzare il dominio dell'Inter. Particolarmente attiva la Juventus che, nel giorno in cui perde Yildiz ed Ekhator per infortunio per almeno un paio di mesi, è vicina a portare a casa i due rinforzi chiesti da Spalletti.

Per il centrocampo è in arrivo dal Tottenham il centrocampista senegalese Pape Matar Sarr con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato a circa 30 milioni. Sempre dalla Premier League potrebbe arrivare anche il nuovo centravanti che il tecnico toscano chiede, ma non sarà Joshua Zirkzee. Il nuovo attaccante bianconero sarà quasi certamente il tedesco Nick Woltemade, in uscita dal Newcastle con la formula del prestito secco. Fondamentale per sbloccare l'arrivo del calciatore teutonico è la cessione di Jonathan David, destinato al prestito all'Atletico Madrid. I Colchoneros accoglieranno il canadese, ma non hanno voluto lasciare andare il loro centravanti norvegese Sorloth.

Attivissima anche la Roma, che nella serata di ieri ha ufficializzato l'arrivo di Marten de Roon dall'Atalanta e nella mattinata ha presentato una nuova offerta per Jamie Leweling, attaccante esterno dello Stoccarda, dopo che il club tedesco aveva rifiutato la prima proposta. Secondo la Bild, la società giallorossa ha offerto 35 milioni per un trasferimento a titolo definitivo. Oltre alla Roma, anche un club inglese attualmente non impegnato in competizioni europee è interessato a Leweling.

L'alternativa per l'attacco giallorosso è il brasiliano Luiz Henrique dello Zenit. Attenzione alle sirene della Premier League per Manu Konè: secondo i media britannici il centrocampista francese della Roma sarebbe l'obiettivo principale del Chelsea in caso di cessione di Enzo Fernandez al Manchester City.

Si è finalmente sbloccata anche la trattativa che porterà Moise Kean al Como. L'attaccante ha ottenuto l'ok della Fiorentina a svolgere le visite mediche con i lariani e a firmare il contratto che lo legherà alla squadra di Cesc Fabregas. Prima la Fiorentina ha concluso due operazioni, vale a dire l'arrivo di Beto dall'Everton e di Wilfried Gnonto dal Leeds. Entrambi sono già in direzione di Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto. Dalla Fiorentina potrebbe andare via anche Rolando Mandragora su c'è l'interesse del Torino, intanto i granata hanno rinforzato la loro difesa con l'arrivo dal Verona Rafik Belghali.

Tornando al Como, i lariani sono vicini anche ad un nuovo portiere Robert Sanchez dal Chelsea. Due nuovi arrivi anche per il Cagliari, che ha ufficializzato Yanis Massolin dall'Inter, e per il Monza che ha preso dalla Roma il difensore polacco Jan Ziolkowski. Manca solo l'ufficialità anche per il nuovo acquisto in attacco del Milan: è Omari Hutchinson esterno offensivi proveniente in prestito dal Nottingham Forest. Il giocatore è a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. Milan che sta lavorando anche in uscita per piazzare gli 'esuberi', missione quasi compiuta per Youssouf Fofana destinato al Lione e per Santi Gimenez finito al Porto. Ancora da trovare la sistemazione, invece, per il difensore inglese Fikayo Tomori che non rientra più nei piani di Amorim.

In definizione, infine, un'altra telenovela vale a dire quella che sta per portare Jonathan Rowe all'Atalanta. L'esterno inglese lascia Bologna in prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 30 milioni. All'estero da segnalare l'ufficialità dell'arrivo del passaggio di Bradley Barcola dal Paris Saint-Germain al Liverpool per oltre 140 milioni, mentre l'attaccante francese Karim Benzema ha lasciato l'Al-Hilal di Simone Inzaghi dopo appena 6 mesi.