Roma, altro Malen show: Lecce travolto 4-0, la banda Gasperini fa paura

Questa Roma fa paura, anche all'Inter in ottica scudetto. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Gasperini - dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina all'Olimpico - asfalta il Lecce al Via del Mare con un altro 4-0. Nuovamente protagonista Malen, che mette a segno una doppietta tra il 4' e il 23', sfruttando le amnesie difensive dell'undici di Di Francesco, per mettere in discesa il match. Al 25' Soulè firma il 3-0 e Rodrigo Mora completa l'opera al 65' per il poker finale.

Altra grande prova fisica e tecnica della Roma, che si conferma in vetta alla classifica con 6 punti, otto gol fatti e zero subiti. Malen & co torneranno in campo il 5 settembre (ore 20.45) nel big match con l'Atalanta di Maurizio Sarri, mentre il Lecce sarà impegnato in trasferta a Cagliari (7 settembre, ore 18.30).

Grande caldo a Lecce e Gasperini perde nel riscaldamento Ndicka, sostituito al centro della difesa da Ghilardi. La Roma parte ugualmente forte e trova il vantaggio dopo soli 4 minuti: errore in disimpegno del Lecce, Dybala recupera palla ma viene intercettato dalla retroguardia giallorossa. Pallone vagante e il più svelto di tutti è Malen, che buca Falcone per l'1-0 ospite. Prosegue il pressing della Roma, che piazza un pesante uno-due poco prima del cooling break: al 23' Malen scavalca Falcone con un delizioso scavetto su invito di Wesley (e sono già 5 i gol in campionato per l'ex Aston Villa, 20 in 21 presenze complessive da quando è arrivato in giallorosso lo scorso gennaio) e due minuti dopo Soulè firma il 3-0 dopo un'altra riconquista alta dell'undici capitolino. Nel finale di frazione piccola disattenzione della difesa della Roma, Pierrotti imbuca per Geubbels, che a tu per tu con Svilar non riesce a battere il portiere giallorosso per accorciare le distanze.

Nel secondo tempo ritmi molto bassi, nonostante i cambi offensivi di Di Francesco. La Roma gestisce il vantaggio e cala il poker con il subentrato Rodrigo Mora, trequartista ex Porto entrato poco prima per Soulè, che al 65' mette a segno il suo primo gol in giallorosso. Nel finale il Lecce tenta una timida reazione, ma la Roma regge e conserva il secondo clean sheet consecutivo.