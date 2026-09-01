Us Open, Berrettini batte Wawrinka nonostate questo punto "vergogna" assegnato dal giudice di linea

Matteo Berrettini e Luciano Darderi vincono all'esordio agli Us Open, ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di New York. Il tennista romano, numero 43 del ranking Atp, ha battuto al debutto lo svizzero Stan Wawrinka, all'ultimo torneo Slam in carriera, con il punteggio di 7-6 (4), 7-6 (3), 6-0, mentre l'italo-argentino ha eliminato il britannico Harry Wendelken, numero 196 al mondo, in quattro set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2, 7-5. Al secondo turno Berrettini affronterà l'argentino Mariano Navone, che a sorpresa ha sconfitto un dolorante Novak Djokovic all'esordio, mentre Darderi giocherà contro il ceco Dalibor Svrcina.

"E' stata un'altra bella lotta. Diciamo che la partita è iniziata come era finita quella di Wimbledon", ha commentato a caldo Berrettini, decisamente soddisfatto per l'esordio sui campi in cemento del Flushing Meadows Park di New York. Il tennista romano ha battuto Wawrinka al debutto, proprio come era successo nell'ultimo torneo di Wimbledon. Momento chiave del match quando ha annullato al rivale un set point nella prima frazione e tre palle set nel corso del secondo parziale. "Ero partito bene, poi mi sono un po' incartato. La cosa positiva però è che nei momenti importanti sono riuscito a fare le scelte giuste e a tirar fuori l'energia. Il fatto di essere riuscito a vincere due tie-break così, dopo due set complicati, mi ha fatto andare avanti subito nel terzo e da lì in poi mi sono sentito meglio", ha precisato il romano. Da segnalare anche un errore piuttosto insolito del giudice di sedia, che assegna a Wawrinka il punto nonostante la giusta contestazione di Berrettini per un clamoroso doppio tocco sotto rete.

Ora a Matteo "toccherà" Navone. "Ho visto pochissimo del loro match. Ho visto che Navone non sbagliava mai: correva tanto, come fa sempre, e colpiva bene. Djokovic faceva fatica a passarlo e a vincere il punto da fondo. Ho visto anche le immagini di quando Novak si è sentito male. Credo che sia impressionante ciò che sta facendo, nonostante tutto quello che ha vinto e nonostante la sua età: giovanissimo per la vita, un po' meno per il tennis. Gli auguro di sentirsi meglio, perché da quello che ho capito è un problema di cui soffre da un po'. Quanto a Navone, sarà una partita molto complicata: ci conosciamo bene, l'ultima volta ho perso, sta giocando bene e ha alzato di livello del suo tennis anche sul cemento".