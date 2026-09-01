Us Open, Atmane travolto da crampi mostruosi: "Stupido", insulti al fisioterapista

Un'agonia sportiva durata 5 ore. Terence Atmane, numero 92 al mondo, finisce ko agli Us Open contro lo spagnolo Jaume Munar (numero 55 del ranking Atp) al termine di una partita infinita e per certi versi drammatica.

Il punteggio finale, 6-7 3-6 6-1 7-6 7-5 svela solo in parte l'andamento di una partita condizionata clamorosamente dai terrificanti crampi che hanno attanagliato il francese e favorito la rimonta dell'iberico.

Un crollo fisico al quale Atmane ha cercato di porre rimedio in ogni modo, al punto da continuare a giocare nonostante in alcuni momenti fosse in grado appena di camminare appoggiando i piedi sul cemento di Flushing Meadows, senza poter rispondere ai colpi di Munar. Il momento di maggior tensione è avvenuto quando ha richiesto l'intervento di un fisioterapista temendo un problema fisico più serio. Quando il sanitario lo ha rassicurato, assicurandogli che si trattava "solo" di crampi, Atmane lo ha richiamato e redarguito: "Scusa, puoi solo darmi il trattamento e smetterla di fare lo stupido?" Parole molto chiare, udite da tutto il pubblico.

Altro momento iconico di uno dei confronti destinati a passare alla piccola storia degli Us Open 2026 (sicuramente, a quella del primo turno), lo scambio surreale tra un Munar in piena forma e un Atmane a mezzo servizio, prima della miracolosa ripresa finale che l'ha portato a un passo dall'impresa.