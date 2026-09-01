Se Franceschini ci insegna la dignità della malattia

Il tempo ha fretta e spesso lascia indietro i suoi interpreti. Immaginatevi quando subentra la malattia. Nel Dizionario dei luoghi comuni Gustave Flaubert mordacemente alla voce malato scriveva: «Per risollevare il morale di un malato, ridere della sua infermità». Ognuno però ha la sua ricetta. Quella di Dario Franceschini, senatore e volto tra i fondatori del Pd, è intrisa di riserbo. Ma ieri, sulle colonne del Corriere della Sera, ha deciso di raccontare la sua condizione. «Ho il Parkinson. Mi è stato diagnosticato nel novembre 2020. Un amico ha notato come muovevo le mani. Il senatore Graziano Delrio, che è medico, mi ha detto: trascini i piedi, fatti visitare. Si tratta di una malattia ancora avvolta nel mistero. Non se ne conoscono le cause».

Il racconto arriva da un paesino nei pressi di Cagliari, meta vacanziera del piddino. Il giornalista Fabrizio Roncone si affaccia sulla dimensione del già ministro della Cultura. È soffice lo strato che avvolge l’inchiostro del morbo che lentamente è diventato convivente della strada del dem. «La diagnosi è stata una botta tremenda», dice Franceschini, perché «il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre». Bisogna cercare il flusso. «È decisivo riuscire a riempire le proprie giornate e ripetersi: io non mollo, io continuo a vivere, a esserci». Poi c’è la confessione, diametralmente opposta rispetto alla pornografia del dolore a cui siamo abituati. «Parlare pubblicamente della mia malattia, è chiaro, mi costa, e molto. Per numerosi ragioni: compreso un certo, credo comprensibile, pudore».