Jannik Sinner, la data del ritorno in campo: spunta un segnale sospetto

A quando il ritorno di Jannik Sinner? Dopo le rinunce a Montreal, Cincinnati e agli US Open per il problema al ginocchio destro, il numero uno del mondo potrebbe tornare in campo già a fine mese. L'occasione? L'entry list dell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Anche se al momento non c'è alcuna conferma, alcuni segnali farebbero propendere per quella data. A rafforzare poi tale ipotesi ci sono le parole del direttore del China Open Lars Graff, secondo cui dall'Italia arrivano indicazioni rassicuranti e Sinner "sta lavorando bene". Pechino coincide soprattutto con l'obiettivo fissato dal suo staff dopo il forfait di New York: recuperare completamente per i tornei asiatici senza forzare i tempi.