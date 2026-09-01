Jannik Sinner, la data del ritorno in campo: spunta un segnale sospetto

A quando il ritorno di Jannik Sinner? Dopo le rinunce a Montreal, Cincinnati e agli US Open per il problema al ginocchio destro, il numero uno del mondo potrebbe tornare in campo già a fine mese. L'occasione? L'entry list dell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Anche se al momento non c'è alcuna conferma, alcuni segnali farebbero propendere per quella data. A rafforzare poi tale ipotesi ci sono le parole del direttore del China Open Lars Graff, secondo cui dall'Italia arrivano indicazioni rassicuranti e Sinner "sta lavorando bene". Pechino coincide soprattutto con l'obiettivo fissato dal suo staff dopo il forfait di New York: recuperare completamente per i tornei asiatici senza forzare i tempi.
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Intanto il campione sta lavorando al J Medical di Torino sull'infiammazione tendinea con fisioterapia, onde d'urto, palestra, piscina ed esercizi sulla sabbia. Il programma prevede inoltre un rientro graduale in campo, aumentando intensità, spostamenti e cambi di direzione. Per questo l'entry list di Pechino rappresenta più di una semplice iscrizione: coincide con la tabella di marcia già indicata dal team, pur senza garantire ancora la partecipazione.
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In ogni caso Jannik può dormire sonni tranquilli. Per ora non ci sono novità nella Top20 del Ranking Atp di questa settimana. Sinner è dunque sicuro di rimanere numero 1 almeno fino alla conclusione del Masters 1000 di Shanghai a inizio ottobre (12.800 punti). Dietro l'italiano ci sono sempre il tedesco Alexander Zverev (7.790) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (7.160).
The 2026 China Open men's singles player list is officially announced!— China Open (@ChinaOpen) September 1, 2026
Two generations of tennis leaders —Jannik Sinner and Novak Djokovic — headline the field, with 7 of the world's top 10 gathering in Beijing.
Sep 28 – Oct 6 | National Tennis Center#ChinaOpen pic.twitter.com/fLAlOGGdd5