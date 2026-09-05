Fiorentina, ko anche col Toro: Mandragora e Adams purgano la Viola

Prosegue la crisi della Fiorentina. I viola incassano la terza sconfitta su tre in Serie A perdendo 2-1 in casa al 'Franchi' contro il Torino, che ottiene i suoi primi punti in campionato. La gara si risolve nella ripresa: Pellegrino al 2' sblocca il risultato, il nuovo acquisto granata Mandragora pareggia i conti al 28'. Nel finale, al 37', Adams su assist di Belghali firma il gol vittoria che alleggerisce la posizione di Abate. Il Toro sale così a 3 punti, mentre la squadra di Grosso rimane ferma a quota zero.