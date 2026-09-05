Libero logo
RecordMeloni
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

Fiorentina, ko anche col Toro: Mandragora e Adams purgano la Viola

di
Libero logo
sabato 5 settembre 2026
Fiorentina, ko anche col Toro: Mandragora e Adams purgano la Viola

1' di lettura

Prosegue la crisi della Fiorentina. I viola incassano la terza sconfitta su tre in Serie A perdendo 2-1 in casa al 'Franchi' contro il Torino, che ottiene i suoi primi punti in campionato. La gara si risolve nella ripresa: Pellegrino al 2' sblocca il risultato, il nuovo acquisto granata Mandragora pareggia i conti al 28'. Nel finale, al 37', Adams su assist di Belghali firma il gol vittoria che alleggerisce la posizione di Abate. Il Toro sale così a 3 punti, mentre la squadra di Grosso rimane ferma a quota zero. 

tag
fiorentina
torino

La protesta Torino, abusi su 13enne: il presidio contro la scarcerazione del bengalese

Il 'ravvedimento' Torino, 13enne stuprata dal bengalese: guerra in procura, la pm inchioda il gip

In Italia le molestie commesse dagli stranieri sono meno gravi

ti potrebbero interessare

Gp Italia, impresa Gasly: male le Ferrari e Kimi Antonelli

Gp Italia, impresa Gasly: male le Ferrari e Kimi Antonelli

Redazione
Cristian Chivu, "Juventus e Milan finite tanto lontane": Amorim lo gela così

Cristian Chivu, "Juventus e Milan finite tanto lontane": Amorim lo gela così

Redazione
Laila Hasanovic da restarci secchi: lady Sinner sul red carpet a Venezia si presenta così

Laila Hasanovic da restarci secchi: lady Sinner sul red carpet a Venezia si presenta così

Mario Balotelli sfida Roberto Vannacci: "Per lei sono italiano?"

Mario Balotelli sfida Roberto Vannacci: "Per lei sono italiano?"