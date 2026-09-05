Gp Italia, impresa Gasly: male le Ferrari e Kimi Antonelli

Grande sorpresa nelle qualifiche del Gp d'Italia di Formula 1. Pierre Gasly sull'Alpine ha conquistato la pole position a Monza con il tempo di 1'21"786, precedendo di 60 millesimi la Mercedes di George Russell. Le due Ferrari partiranno in seconda fila, approfittando della penalità a cui andrà incontro Oscar Piastri, terzo nel Q3. Charles Leclerc, quarto, scala così in terza piazza, accanto a lui ci sarà l'altra rossa di Lewis Hamilton, promosso dalla quinta alla quarta piazza. Settimo il leader del Mondiale Kimi Antonelli che, come già annunciato nei giorni scorsi, partirà in fondo allo schieramento avendo sostituito il quinto motore sulla sua Mercedes, rispetto ai quattro consentiti da regolamento. La gara è in programma domani alle 15.

"E' stato fantastico, è stata una qualifica incredibile. Fin dal primo giro nel Q1 mi sono sentito benissimo in macchina. Sono felicissimo, erano nove anni che inseguivo l'opportunità di fare la pole. A Monza ho vinto la prima gara e qui ho fatto la prima pole. E' speciale per me". Lo ha detto il pilota della Alpine Pierre Gasly dopo la pole position conquistata nel Gp d'Italia. "Grazie alla mia squadra, oggi la macchina è fantastica - ha aggiunto il pilota francese parlando in italiano - Sono molto contento, qui ho un feeling incredibile. Vediamo domani come va la gara, mi sento bene dentro la macchina, daremo il meglio".