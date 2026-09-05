Alessandro Di Battista non torna in Italia, operato a Cuba: "Massima discrezione ", cresce la paura

Per Alessandro Di Battista, ora, è paura vera. Nessun ritorno in Italia, il quale era previsto per oggi pomeriggio, sabato 6 maggio. Il rientro dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle dall'isola caraibica è stato infatti nuovamente rinviato. L'annuncio è arrivato dall'Associazione Schierarsi, realtà di cui Di Battista è fondatore e vicepresidente, attraverso un messaggio rilanciato anche sui social.
"Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti", si legge nel comunicato. Parole che alimentano la preoccupazione sulle condizioni dell'ex parlamentare, ancora a Cuba dopo il problema di salute che lo ha colpito nei giorni scorsi.
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Di Battista, 48 anni, si trovava sull'isola per realizzare alcuni reportage quando ha accusato un forte mal di testa. Dopo un primo ricovero a Santa Clara, è stato trasferito all'Avana, dove sono proseguiti gli accertamenti medici.
A seguirlo sono stati anche due specialisti italiani del Policlinico Gemelli di Roma, un neurochirurgo e un medico esperto di rianimazione e terapia intensiva, arrivati a Cuba su iniziativa del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Nell'ospedale dell'Avana è presente anche la compagna di Di Battista, Sahra Lahouasnia.
Nei giorni scorsi era stato lo stesso ex deputato a rassicurare, almeno in parte, sulle proprie condizioni. "Oggi mi sento meglio", aveva scritto sui social. Poi aveva aggiunto: "Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza".