Alessandro Di Battista non torna in Italia, operato a Cuba: "Massima discrezione ", cresce la paura

Per Alessandro Di Battista, ora, è paura vera. Nessun ritorno in Italia, il quale era previsto per oggi pomeriggio, sabato 6 maggio. Il rientro dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle dall'isola caraibica è stato infatti nuovamente rinviato. L'annuncio è arrivato dall'Associazione Schierarsi, realtà di cui Di Battista è fondatore e vicepresidente, attraverso un messaggio rilanciato anche sui social.

"Il rientro di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti", si legge nel comunicato. Parole che alimentano la preoccupazione sulle condizioni dell'ex parlamentare, ancora a Cuba dopo il problema di salute che lo ha colpito nei giorni scorsi.