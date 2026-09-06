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Alessandro Di Battista

Trapani, tragedia al rally: auto sugli spettatori, due morti e piloti feriti

domenica 6 settembre 2026
Trapani, tragedia al rally: auto sugli spettatori, due morti e piloti feriti

1' di lettura

Tragedia a un rally che si svolgeva in provincia di Trapani. Una tragedia che si è consumata nella mattinata di domenica 6 settembre sul Monte Erice. Un'auto impegnata nella cronoscalata, mentre affrontava uno dei tornanti del percorso, è uscita dalla carreggiata travolgendo alcuni spettatori.

Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita. Una è deceduta immediatamente, mentre l'altra è morta dopo essere stata trasportata al pronto soccorso. Feriti anche il pilota e il navigatore della vettura, entrambi trasferiti d'urgenza all'ospedale Sant'Antonio Abbate.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, in corrispondenza della "Postazione 9", situata a circa un terzo del tracciato. Dopo lo schianto, la gara è stata sospesa e l'area interessata è stata messa sotto sequestro per consentire gli accertamenti.

A tentare di chiarire nel dettaglio la dinamica sono gli agenti della polizia stradale, chiamati a far luce sulle cause che hanno portato la vettura a perdere il controllo e finire fuori strada.

La gara, organizzata dall'Automobile Club Trapani, è giunta alla 68esima edizione ed è valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA). In gara erano presenti 260 equipaggi: 153 con vetture moderne e 107 con auto storiche.

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