Gp Italia, clamoroso a Monza: Charles Leclerc contro il muro al terzo giro

Clamoroso. Appena al terzo giro del Gp d'Italia a Monza e già la Ferrari rinunciare alla macchina di Charles Leclerc. Il monegasco, che poco prima aveva tentato di respingere il sorpasso di Lewis Hamilton facendo toccare le macchine - "Charles mi ha spinto fuori", ha lamentato l'inglese -, è andato a sbattere contro il muro. Ferrari distrutta e bandiera rossa. Nessuna conseguenza per il pilota, che è uscito dalla vettura sulle proprie gambe. In pista è quindi entrata la safety car.

Charles is out of the car



And we have a red flag while the marshals begin the clear up #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/32cBZoXhLT — Formula 1 (@F1) September 6, 2026