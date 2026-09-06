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Alessandro Di Battista

Gp Italia, clamoroso a Monza: Charles Leclerc contro il muro al terzo giro

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domenica 6 settembre 2026
Gp Italia, clamoroso a Monza: Charles Leclerc contro il muro al terzo giro

1' di lettura

Clamoroso. Appena al terzo giro del Gp d'Italia a Monza e già la Ferrari rinunciare alla macchina di Charles Leclerc. Il monegasco, che poco prima aveva tentato di respingere il sorpasso di Lewis Hamilton facendo toccare le macchine - "Charles mi ha spinto fuori", ha lamentato l'inglese -, è andato a sbattere contro il muro. Ferrari distrutta e bandiera rossa. Nessuna conseguenza per il pilota, che è uscito dalla vettura sulle proprie gambe. In pista è quindi entrata la safety car.

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