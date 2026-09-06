Di Battista, terrore nel M5s: cosa può accadere a Cuba, rumors sulla mossa

Sono ore di apprensione per l'ex parlamentare, rimasto sull'isola mentre il suo ritorno in Italia era ormai atteso . Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, dopo l'intervento il quadro resta delicato e il massimo riserbo accompagna le informazioni sulle sue condizioni. Al suo fianco c'è la compagna Sahra Lahouasnia , mentre amici ed ex compagni di partito cercano di raccogliere notizie direttamente da Cuba.

Un nuovo malore, un'operazione d'urgenza e il rientro in Italia che slitta: cresce la paura per Alessandro Di Battista . E cresce soprattutto tra i suoi, quel M5s col fiato sospeso per il grande ex. Ci si interroga su come è stata affrontata la situazione, in verità senza covare grandi dubbi: tutto è stato fatto per bene. E c'è chi vuole partire alla volta di Cuba,

"Faremo sentire ad Alessandro tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto", assicurano dal suo inner circle. L'ipotesi di raggiungerlo personalmente non è soltanto un'idea: qualcuno starebbe valutando un viaggio per assisterlo e seguirne da vicino la convalescenza. "Serviranno settimane e molta pazienza", è il commento che circola nelle ore successive all'operazione.

Nel Movimento prevale la fiducia nelle capacità di reazione dell'ex deputato. "Alessandro è battagliero, non mollerà", ripete un ex parlamentare al Corriere della Sera. Anche Schierarsi, l'associazione alla quale Di Battista si è dedicato negli ultimi anni, invita alla cautela e alla "massima discrezione". "Saremo al suo fianco in tutti i modi possibili", fanno sapere.

Il decorso resta da seguire con attenzione. "L’iter non è andato come era stato programmato, ma senza dubbio sono state fatte le scelte migliori per la sua salute", puntualizza una fonte. E ancora: "Noi incrociamo le dita. Aspettiamo a parlare solo quando potremo avere notizie dirette. In queste fasi, dopo una operazione comunque urgente, dire qualsiasi cosa sarebbe inopportuno e fuorviante".