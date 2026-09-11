Rapina a Donnarumma, insulti e minacce: i parenti dei banditi espulsi dall'aula

Momenti di alta tensione si sono registrati nell'aula del sedicesimo tribunale penale di Parigi dove, nella giornata di ieri, 10 settembre, si stava tenendo il processo a carico dei rapinatori che, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2023, aggredirono Gianluigi Donnarumma e l'allora fidanzata, Alessia Elefante, nella loro abitazione parigina. In particolare, è stato Ilyas "Ganito" Kherbouch, sospettato di essere il mandante del colpo, a dare in escandescenze e ad aggredire verbalmente polizia e giudici in aula.

Kherbouch, 21enne, ha insultato e minacciato gli agenti che poco prima avevano chiesto al fratello di smettere di comunicare con lui. "Venite pure, anche se siete in 50 mila - ha urlato contro gli agenti - non ho paura di voi, mi sco...rò le vostre madri, siete una banda di putt...". Successivamente, l'uomo ha chiesto al fratello di andarsene, sostenendo che ce l'avrebbe fatta anche senza di lui. A quel punto, le guardie hanno portato via di forza il parente, scatenando un'ulteriore reazione da parte di entrambi. Alla fine, i due sono stati espulsi dall'aula e i lavoro sono stati sospesi.