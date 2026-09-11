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Silvia Salis e il tarlo degli immigrati: l'iniziativa che fa insorgere Genova

venerdì 11 settembre 2026
Silvia Salis e il tarlo degli immigrati: l'iniziativa che fa insorgere Genova

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Più servizi nei quartieri per favorire l’inclusione e l’autonomia dei migranti a Genova. È questo l’obiettivo del Comune guidato dalla sindaca Silvia Salis che rinnova e potenzia per il biennio 2026-2028 la coprogettazione “Orienta-Mondi. Azioni per una Genova inclusiva e plurale”, il sistema cittadino di sportelli dedicati all’accoglienza, all’orientamento e al supporto burocratico e sociale dei cittadini con percorso migratorio.

L’iniziativa prevede l’apertura di quattro nuovi sportelli nei prossimi mesi: uno nel sestiere del Molo nel Municipio Centro Est, uno a Struppa nel Municipio Media Val Bisagno, uno al centro civico Vallesturla in via Posalunga per i Municipi Levante e Medio Levante, un “focal point” a San Teodoro, dedicato all’orientamento scolastico e al sostegno alle famiglie. Gli sportelli si aggiungono ai dieci già attivi in città.

«Con “Orienta-Mondi” rafforziamo un modello diffuso che mette al centro i territori - commenta l’assessore comunale al Welfare, Cristina Lodi -. Le pratiche su immigrazione e diritti richiedono risposte corrette e tempestive: investire sia sulla capillarità dei presìdi sia sulla formazione specialistica degli operatori è la chiave per favorire una reale autonomia e partecipazione dei cittadini stranieri alla vita della nostra comunità».

Tra settembre 2025 e giugno 2026 la rete ha registrato 2.671 interventi a favore di persone di 78 nazionalità. La domanda si è concentrata prevalentemente su pratiche di soggiorno [43,6%) e di cittadinanza [19,5%), affiancate da orientamento al lavoro, inserimento scolastico, tutela legale e accesso all’abitare.

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