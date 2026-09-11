Dritto e rovescio, irrisa la firma di Repubblica: "Mi ha scritto ora Vannacci per ringraziarti"

Siparietto inatteso a Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento condotto per una sera da Mario Giordano ogni giovedì in prima serata su Rete 4 e che affronta il tema delle prossime elezioni del 2027, in cui Futuro Nazionale sembra poter ottenere un numero sempre crescente di voti. In studio, tra gli ospiti, Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica e, in rappresentanza del partito de generale, Antonio Maria Rinaldi.

Proprio quest’ultimo prende di sorpresa Pucciarelli e dice in diretta: “Ho ricevuto in questo momento un messaggio da parte del generale Vannacci, evidentemente ci sta ascoltando. Dice semplicemente una cosa: ‘Fai i complimenti e ringrazia Matteo Pucciarelli per aver creato Futuro Nazionale e Roberto Vannacci’. Quindi è un ringraziamento pubblico”.

Il pubblico trasale, sul volto di tutti appare un’espressione sbigottita e, a quel punto, interviene Pietro Senaldi che smaschera il gioco: “Questa era preparata, non è che siamo nati stamattina. Va bene tutto, né io né Pucciarelli né tutto il pubblico di Dritto e Rovescio è nato stamattina, dai, ma se voi prendete in giro tutti così… Io non ho da insegnarvi perché su nei sondaggi, però basta prendere in giro gli italiani. Sia dalla guerra sia dai soldi sia da queste cose qui che sono preparate e lo sanno tutti, ma per favore. Onorevole non sono nato ieri e lavoro nell'informazione, abbia pazienza”.

Pucciarelli, allora, ne approfitta per ridicolizzare le proposte del generale: “In realtà Vannacci ce l'ha la proposta per risolvere i problemi economici del paese. La tassa sulla bestemmia. Se te bestemmi, 300 euro di multa e con quella ripianiamo i debiti degli Stati”.

Poi, facendosi più serio, Pucciarelli aggiunge: “Uno va a vedere il programma di Vannacci, al di là di tutte le cose che fanno ridere come questa, e però loro la scrivono sul programma, quindi a sprezzo del ridicolo. Purtroppo sull'economia non c'è una ricetta che può in qualche modo garantire quello che è il grande problema del nostro Paese, cioè le disuguaglianze economiche. E fa un'altra cosa. Individua una determinata categoria della popolazione come il vero problema del nostro paese, cioè gli immigrati. Sta dicendo agli italiani ‘se voi state male è colpa degli immigrati’. Basta, questo è il programma di Vannacci. Poi, in realtà, c'è protezionismo, si dice che le donne praticamente devono fare figli, perché quello è il grande obiettivo, questa è l'idea del paese che ha Vannacci. Fine, non c'è altro”.