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Mancini, "ha detto no alla Nazionale": un grosso problema

di Lorenzo Pastugliavenerdì 11 settembre 2026
Mancini, "ha detto no alla Nazionale": un grosso problema

2' di lettura

C'è chi sceglie l'Italia e chi, invece, preferisce aspettare. Roberto Mancini incassa il “sì” di Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari, e quello di Alphadjo Cisse del Milan, ma rischia di dover rinunciare a Nicolò Tresoldi. Il commissario tecnico ha provato a convincere l'attaccante classe 2004 del Bruges a entrare nel nuovo progetto azzurro, ma la risposta del centravanti, almeno per ora, sembra andare nella direzione opposta.

Tresoldi, nato a Cagliari ma cresciuto calcisticamente in Germania, ha scelto infatti di continuare a rappresentare la nazionale tedesca. Una decisione che non arriva a sorpresa, considerando il percorso costruito negli ultimi anni: nel 2022 ha ottenuto la cittadinanza tedesca e da quel momento ha vestito con continuità le maglie delle selezioni giovanili. È arrivato anche a un passo dalla convocazione per l'ultimo Mondiale con Julian Nagelsmann.

Il legame con la Germania pesa anche in vista della prossima estate. Tresoldi punta infatti a giocare l'Europeo Under 21 con la nazionale tedesca, competizione nella quale vuole continuare a essere protagonista. Il 22enne si è guadagnato spazio a suon di gol: nell'ultima stagione con il Bruges ha sfiorato quota 20 reti complessive, segnandone anche tre in Champions League. Con la Germania, invece, il bilancio è di 12 gol in 24 presenze.

Per Mancini si tratta quindi di un'altra porta chiusa mentre prende forma la sua nuova Italia. Il commissario tecnico sta cercando giocatori con doppio passaporto o legami con il nostro Paese da inserire nel progetto, ma non tutti sono disposti a cambiare maglia. La scelta di Cisse rappresenta in questo senso il contraltare più recente. Il giovane del Milan ha deciso di puntare sull'Italia, offrendo a Mancini una risorsa in più per il futuro. Romano aveva già fatto lo stesso, mentre Tresoldi sembra intenzionato a proseguire il percorso iniziato in Germania. Il lavoro del Ct, intanto, continua.

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