Fabregas gela Bucciantini in diretta: "Per me no"

Cesc Fabregas corregge il giornalista di Sky, Marco Bucciantini, in diretta: “Diao pagato caro dal Como a 11 milioni? Per me no”. Dopo il 4-1 rifilato al Lipsia all'esordio assoluto in Champions League, l'allenatore del Como si gode la prestazione della sua squadra e rivendica anche il lavoro fatto sul mercato insieme alla società. In collegamento televisivo, il tecnico spagnolo non ha lasciato passare inosservata l'osservazione di Bucciantini, che aveva definito Assane Diao un acquisto piuttosto oneroso: "L'avete anche pagato abbastanza caro, mi sembra 12-13 milioni”.

Fabregas ha corretto subito il dato, ma soprattutto il concetto: "Parlando di chi è costato caro, dipende — ha replicato Cesc — Nico Paz è stato caro a 6 milioni? Non lo so. Diao è stato caro a 11 milioni? Non lo so. Douvikas è stato caro a 12 milioni? Non lo so". Il discorso dell'allenatore va oltre il prezzo del cartellino: "Per me non sono cari, tu paghi la qualità e quello che pensi che questo giocatore, il potenziale che ha per arrivare a un certo modo". E proprio sullo sviluppo dei suoi calciatori Fabregas individua la missione del Como: "Il nostro lavoro è di metterlo in condizione di sviluppare il suo potenziale e dopo gestire con la società per vedere che fare”.