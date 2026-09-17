Milan, Fabio Capello spietato su Ruben Amorim: "La difesa fa acqua ovunque"

Altra serata da incubo per il Milan di Ruben Amorim. I rossoneri, alla prima partita in casa in Europa League, sono spofondati contro il Benfica di Rui Costa. Due gol incassati a San Siro e nessun gol a referto. Il tecnico portoghese, però, è consapevole di tutti i problemi che sta affrontando il Diavolo. E non si nasconde dietro a un dito. Nemmeno di fronte alle critiche di un ex d'eccezione: Fabio Capello.

L'opinionista di Sky Sport è stato spietato nel post-partita. "Perché piuttosto che ai pochi gol non pensa alla difesa che fa acqua ovunque?", ha domandato l'ex tecnico. "Sono d'accordo - la replica di Amorim -, dobbiamo migliorare perché i pericoli nascono quando perdiamo la palla, e quindi non dobbiamo perderla. Il nostro lavoro va avanti in questo modo da due mesi, ma se sarà necessario sarò di certo pronto a cambiare sistema di gioco e ad adattarmi".