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Milan, Fabio Capello spietato su Ruben Amorim: "La difesa fa acqua ovunque"

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giovedì 17 settembre 2026
Milan, Fabio Capello spietato su Ruben Amorim: "La difesa fa acqua ovunque"

1' di lettura

Altra serata da incubo per il Milan di Ruben Amorim. I rossoneri, alla prima partita in casa in Europa League, sono spofondati contro il Benfica di Rui Costa. Due gol incassati a San Siro e nessun gol a referto. Il tecnico portoghese, però, è consapevole di tutti i problemi che sta affrontando il Diavolo. E non si nasconde dietro a un dito. Nemmeno di fronte alle critiche di un ex d'eccezione: Fabio Capello.

L'opinionista di Sky Sport è stato spietato nel post-partita. "Perché piuttosto che ai pochi gol non pensa alla difesa che fa acqua ovunque?", ha domandato l'ex tecnico. "Sono d'accordo - la replica di Amorim -, dobbiamo migliorare perché i pericoli nascono quando perdiamo la palla, e quindi non dobbiamo perderla. Il nostro lavoro va avanti in questo modo da due mesi, ma se sarà necessario sarò di certo pronto a cambiare sistema di gioco e ad adattarmi".

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A quel punto, anche Capello si è reso conto di trovarsi al cospetto di una persona dotata di una certa intelligenza, capace di cambiare il suo modo di pensare il calcio quando le cose non vanno per il verso giusto. "Per me è stato molto chiaro - il ragionamento di Fabio capello -. E quel passaggio sul cambiamento è sinonimo di intelligenza. Mia nonna diceva sempre: 'si fa il vino con l'uva che si ha'. Chi invece vuole star sempre lì a fare lo champagne non va lontano".

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