Kylian Mbappè, sfregio alla Spagna: rottura con i tifosi del Real Madrid

Mbappé, Vinicius e Konate: i "compagni" del Real Madrid in rivolta contro la Spagna. I tre calciatori si sono resi protagonisti di un gesto che sta facendo molto discutere. Prima dell'inizio del match tra l'Elche e i Blancos, le due squadre stavano indossando una maglietta con un messaggio in sostegno di Ceuta, che dallo scorso agosto si trova in una crisi umanitaria senza precedenti. Ebbene, le due stelline del Real hanno alzato la t-shirt a mezzobusto, coprendo la scritta "Todos somos caballas" (gli abitanti di Ceuta, ndr). Il centrale difensivo, invece, l'ha tenuta in mano.

Le maglie indossate dai calciatori sono il frutto di un'iniziativa dell'Associazione degli imprenditori Valenciani (AVE), guidata da Vicente Boluda, già presidente ad interim del Real Madrid nel 2009, tra i mandati di Ramón Calderón e Florentino Pérez. Premessa: non tutti i club hanno aderito. Il Barcellona, città culla del socialismo sanchista spagnolo, ha scelto di non partecipare all'omaggio durante le recenti trasferte negli stadi di Elche e Levante, fanno notare i media spagnoli.