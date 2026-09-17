Abolizione bollo auto, Meloni spiana Renzi: "Hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare"

Si infiamma il dibattito politico in seguito alla decisione presa ieri, 16 settembre, dal Consiglio dei ministri di abolire il bollo auto a partire dal 2027, una misura che interesserà 14,5 milioni di veicoli in tutta Italia. Ad accendere la polemica è Matteo Renzi Con un post pubblicato su Facebook, l'ex presidente del Consiglio ha prima riconosciuto che "eliminare il bollo per alcune categorie di auto e per i motorini è una buona idea. Abbassare le tasse è sempre una buona idea".

Poi è passato all'attacco. Riprendendo un post del 2016 in cui Giorgia Meloni lo accusava di essere un venditore di pentole, proprio in seguito a un suo annuncio relativo all'abolizione del bollo auto, l'ex premier ha scritto: "Questa è Giorgia Meloni. Una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia: sulle trivelle, sull’Italicum, su tutto. Io sono diverso e dico a Meloni: togli il bollo davvero, non per finta! Ma le ricordo anche questo tweet per chiederle se ogni tanto le viene da vergognarsi almeno un po’", ha scritto Renzi.

La replica della premier non si è fatta attendere: "Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare". Una differenza tutt'altro che trascurabile, se si pensa che Renzi si era limitato ad annunciare l'abolizione del bollo, mentre il governo Meloni l'ha effettivamente cancellato.