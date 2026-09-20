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Juve-Atalanta, sfregio a Sandro Mazzola: cosa fa la curva prima dell'inizio del match

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domenica 20 settembre 2026
Juve-Atalanta, sfregio a Sandro Mazzola: cosa fa la curva prima dell'inizio del match

2' di lettura

Episodio vergognoso a Torino, sponda bianconera. La curva della Juventus non rispetta il minuto di silenzio per Sandro Mazzola prima della partita di campionato contro l'Atalanta. Oggi, domenica 20 settembre, prima dell'inizio della partita di Serie A contro i bergamaschi all'Allianz Stadium di Torino, il tifo organizzato bianconero ha scelto di continuare con i cori durante l'omaggio alla memoria del mito dell'Inter e della Nazionale (inneggiando a Gaetano Scirea e Gianni Agnelli). Inoltre, durante il minuto di silenzio (chiuso comunque da tanti applausi dei tifosi presenti allo stadio), gran parte della curva bianconera ha voltato le spalle al campo.

Durante il pre-partita di Juventus-Atalanta, Alessandro Del Piero si è preso la scena all'Allianz Stadium. L'ex capitano e leggenda del club è stato accolto da una vera e propria ovazione dei tifosi, lui ha ringraziato a distanza e ha anche ricevuto l'abbraccio degli attuali dirigenti Carnevali e Massara. "Siamo alla ricerca di una nostra identità perché è quella che ti muove e ti fa aver rispetto degli altri. Non siamo capaci di vivacchiare, quando si ha palla si va a tentare di far gol, poi è chiaro che non si può subire quello che si è subito contro il Sassuolo ma quelle sono scelte che si fanno sul campo durante la partita in dei momenti di caos e assoluta velocità, imprevedibiltà", le parole di Luciano Spalletti nel pregara.

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