ll pareggio di Bergamo continua a far discutere i tifosi dell’Inter. Il 4-4 contro l’Atalanta, arrivato dopo una partita che i nerazzurri avevano più volte l’impressione di avere in pugno, ha lasciato soprattutto rabbia e delusione. Sui social il bersaglio principale è Cristian Chivu, finito sotto accusa per le sostituzioni e per una gestione della gara che, secondo molti sostenitori, ha contribuito a riaprire una partita che sembrava ormai chiusa. Nel mirino anche la difesa, giudicata troppo fragile per una squadra che punta a vincere il campionato.

Tra i commenti più duri c’è quello di un tifoso che non risparmia né l’allenatore né il reparto arretrato: “Una partita buttata. Chivu ha cambiato tutto il centrocampo a partita in corso: va bene Calhanoglu rotto, ma togliere tutti anche no, soprattutto perché ha messo persone che non giocano e/o reduci da infortuni e non potevano garantire lucidità per una partita del genere. La difesa da vomito”. La delusione è ancora più forte pensando alla prestazione di Pio Esposito, autore della sua prima tripletta con la maglia nerazzurra: “Buttata via la partita in cui Pio ha fatto il suo primo hat-trick. Vergogna”.

Il risultato, infatti, pesa anche per il modo in cui è maturato: “Non esiste far rientrare l’avversario tre volte. La partita era finita al 3-1 di Pio. Qualunque squadra che voglia chiamarsi grande termina la gara in quel momento. Questo non vuol dire che oggi non vinciamo o che non vinciamo a maggio. Ma le cose devono cambiare”. Un’altra analisi mette invece l’accento sulle responsabilità tecniche e sul valore dell’avversario: “Due punti persi in modo sciagurato e inaccettabile contro un’Atalanta piena di difetti — conclude — A mio avviso le sostituzioni di Chivu hanno notevolmente peggiorato l’Inter, che ha regalato spazi e campo. Passo falso grave, Inter con troppi alti e bassi: le altre fanno bene a sperare”.