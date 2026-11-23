Jannik Sinner si opera. L’altoatesino sarebbe in volo per la Finlandia, dove domani si sottoporrà a un intervento al ginocchio destro. A riportarlo è Il Messaggero. Nei giorni scorsi l’altoatesino era stato a Milano per un consulto con il chirurgo finlandese Lasse Lempainen, dopo il quale evidentemente ha deciso di abbandonare la terapia conservativa e procedere con l’operazione.

Il rientro in campo, dunque, slitta ancora. Jannik salterà gli Australian Open e per rivederlo in campo potrebbe essere necessario aspettare fino ad aprile. Non ci sono comunque certezze sui tempi di recupero: molto dipenderà dall’esito dell’operazione e dalla risposta del ginocchio alla successiva fase di riabilitazione. Lempainen è un medico di fama internazionale che ha già operato numerosi sportivi di alto livello, tra cui Leonardo Spinazzola, Andrea Barzagli, David Beckham e Ousmane Dembelé.

Sinner non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio scorso, quando ha vinto la finale di Wimbledon contro Alexander Zverev. Il problema al ginocchio si è presentato a fine luglio, quando Sinner è tornato ad allenarsi a Montecarlo. Da lì sono iniziate le terapie al J Medical di Torino e le visite a Milano. Poi è andato a Lione da Bertrand Sonnery-Cottet, che a inizio ottobre gli aveva consigliato di proseguire con le cure conservative.